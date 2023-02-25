Віталій Буяльський повертається в збірну України

УАФ подала документи одного з лідерів "Динамо" на британську візу

Після тривалої паузи без викликів в національну збірну України з футболу у команду схоже повертається Віталій Буяльський. Очікується, що півзахисник поїде з головною командою країни на збори в Лондоні та візьме участь у матчі проти Англії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"За моєю інформацією, подали на британську візу Віталія Буяльського. Як я чув, це креатура і Ротаня, і Реброва. Тобто люди розуміють, що такий гравець потрібен для вирішення складних завдань", — заявив в ефірі проєкту ТаТоТаке журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що гравець "Динамо" перестав потрапляти на олівець тренерам збірної України з приходом Олександра Петракова. Але після зміни тренера футболісту відкривається "зелене світло".

У "жовто-блакитній" футболці він відіграв 9 матчів у період з 2016 по 2019 роки. За молодіжну збірну України 30-річний півзахисник свого часу відіграв 10 матчів та забив 3 голи.

Крім того, за деякими чутками у розширеному списку опинилися Євген Коноплянка та Владислав Кочергін, які грають у чемпіонаті Польщі за "Краковію" та "Ракув" відповідно.

А от коли УАФ повідомить, хто саме буде очолювати збірну під час весняних матчів Сергій Ребров або Руслан Ротань досі невідомо.

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