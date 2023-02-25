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Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

25 лютого 2023 10:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Віталій Буяльський повертається в збірну України
УАФ подала документи одного з лідерів "Динамо" на британську візу
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після тривалої паузи без викликів в національну збірну України з футболу у команду схоже повертається Віталій Буяльський. Очікується, що півзахисник поїде з головною командою країни на збори в Лондоні та візьме участь у матчі проти Англії.

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

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"За моєю інформацією, подали на британську візу Віталія Буяльського. Як я чув, це креатура і Ротаня, і Реброва. Тобто люди розуміють, що такий гравець потрібен для вирішення складних завдань", — заявив в ефірі проєкту ТаТоТаке журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що гравець "Динамо" перестав потрапляти на олівець тренерам збірної України з приходом Олександра Петракова. Але після зміни тренера футболісту відкривається "зелене світло".

У "жовто-блакитній" футболці він відіграв 9 матчів у період з 2016 по 2019 роки. За молодіжну збірну України 30-річний півзахисник свого часу відіграв 10 матчів та забив 3 голи.

Крім того, за деякими чутками у розширеному списку опинилися Євген Коноплянка та Владислав Кочергін, які грають у чемпіонаті Польщі за "Краковію" та "Ракув" відповідно.

А от коли УАФ повідомить, хто саме буде очолювати збірну під час весняних матчів Сергій Ребров або Руслан Ротань досі невідомо. 

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін став одним із найкращих футболістів ігрового дня за мотивами матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола підтримав Ерлінга Холанда перед матчем 25-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Борнмутом".

Розставання колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке й досі активно обговорюють у соцмережах. Масла у вогонь підливає й сама виконавиця. 

 

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