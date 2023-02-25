Виталий Буяльский возвращается в сборную Украины

Креатура Реброва: кого неожиданно возвращают в сборную Украины
После продолжительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду похоже возвращается Виталий Буяльский. Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.
Об этом сообщает ТаТоТакое.
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"По моей информации, подали на британскую визу Виталия Буяльского. Как я слышал, это креатура и Ротаня, и Реброва. То есть люди понимают, что такой игрок нужен для решения сложных задач", — заявил в эфире проекта ТаТоТакое журналист Михаил Спиваковский.
Напомним, что игрок "Динамо" перестал попадать на карандаш тренерам сборной Украины с приходом Александра Петракова. Но после смены тренера футболисту открывается "зеленый свет".
В "желто-голубой" футболке он отыграл 9 матчей в период с 2016 по 2019 годы. За молодежную сборную Украины 30-летний полузащитник в свое время отыграл 10 матчей и забил 3 гола.
Кроме того, по некоторым слухам в расширенном списке оказались Евгений Коноплянка и Владислав Кочергин, играющие в чемпионате Польши за "Краковию" и "Ракув" соответственно.
А вот когда УАФ сообщит, кто именно будет возглавлять сборную во время весенних матчей Сергей Ребров или Руслан Ротань неизвестно.
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