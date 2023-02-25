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Креатура Реброва: кого неожиданно возвращают в сборную Украины

25 февраля 2023 10:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Виталий Буяльский возвращается в сборную Украины
УАФ подала документы одного из лидеров "Динамо" на британскую визу
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После продолжительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду похоже возвращается Виталий Буяльский. Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.

Об этом сообщает ТаТоТакое.

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"По моей информации, подали на британскую визу Виталия Буяльского. Как я слышал, это креатура и Ротаня, и Реброва. То есть люди понимают, что такой игрок нужен для решения сложных задач", — заявил в эфире проекта ТаТоТакое журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, что игрок "Динамо" перестал попадать на карандаш тренерам сборной Украины с приходом Александра Петракова. Но после смены тренера футболисту открывается "зеленый свет".

В "желто-голубой" футболке он отыграл 9 матчей в период с 2016 по 2019 годы. За молодежную сборную Украины 30-летний полузащитник в свое время отыграл 10 матчей и забил 3 гола.

Кроме того, по некоторым слухам в расширенном списке оказались Евгений Коноплянка и Владислав Кочергин, играющие в чемпионате Польши за "Краковию" и "Ракув" соответственно.

А вот когда УАФ сообщит, кто именно будет возглавлять сборную во время весенних матчей Сергей Ребров или Руслан Ротань неизвестно.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин стал одним из лучших футболистов игрового дня по мотивам ответных матчей 1/16 Лиги Европы.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал Эрлинга Холланда перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом".

Расставание колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике до сих пор активно обсуждают в соцсетях. Масла в огонь подливает и сама исполнительница.

 

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