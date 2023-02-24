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"Я теж засмучений": Гвардіола пояснив, чому Холанд перестав забивати голи

24 лютого 2023 18:07
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ерлінг Холанд перестав забивати — Гвардіола назвав причину
Норвежець не може відзначитися кілька матчів поспіль
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола підтримав Ерлінга Холанда перед матчем 25-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Борнмутом".

Після хет-трику проти "Вулвергемптону" в січні норвезький форвард забив один гол в останніх чотирьох поєдинках за "міщан", нагадує офіційний сайт клубу.

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"Мовчання" Холанда

Виступаючи на передматчевій пресконференції у п'ятницю, Гвардіола відкинув припущення про те, що останнім часом футболісти "Манчестер Сіті" стали робити менше передач у напрямку ударного форварда.

"Це наша вина. Не Ерлінга. Він проводить вражаючий сезон. Мені не потрібні метрики, щоб це зрозуміти. "Манчестер Сіті" пощастило отримати футболіста з таким гольовим чуттям. Але складно у кожному матчі забивати по кілька голів", — пояснив Хосеп Гвардіола.

Гвардіола та Холанд

Вражаюча статистика норвежця

У сезоні 2021/2022 "Манчестер Сіті" грав без центрального нападаючого після відходу Серхіо Агуеро. Наставник команди говорив, що його гравцям знадобиться час заново навчитися отримувати користь із присутності на полі центрфорварду.

22-річний норвежець знаходиться у чудовій формі. З моменту прибуття на стадіон "Етіхад" він забив 32 голи у 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Враховуючи ненаситне бажання нападника забивати у кожному поєдинку, Гвардіолу запитали, чи засмучений Холанд після двох ігор без м'ячів.

"У нього є моменти у кожному матчі. Навіть у тих, у яких Ерлінг не забиває. Це результат його роботи на команду. Нападник — найскладніша позиція у світі. Проти Холанда у кожному поєдинку діють кілька суперників. Звичайно йому не просто. Але форвард дуже швидко адаптувався до АПЛ.

Так, він "мовчить" кілька матчів поспіль. Я теж засмучений. Але всі періодично чомусь засмучуються. Щастя переоцінюють", — додав Хосеп Гвардіола.

Нагадаємо, Україну продовжує підтримувати й колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос висловив підтримку Україні у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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