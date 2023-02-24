Роберто Де Дзерби рассказал о первых днях войны в Украине

"Был в Киеве, когда началась война": бывший тренер "Шахтера" поддержал украинцев
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями о первых днях войны в Украине.
Итальянский специалист продолжает поддерживать украинский народ, сообщает Sky Sports.
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43-летний Роберто Де Дзерби встретил полномасштабное вторжение в Украине, где работал главным тренером донецкого "Шахтера". Только в июле стороны расторгли контракт по взаимного согласию, после чего итальянский наставник возглавил английский "Брайтон".
"На город летят ракеты"
Роберто Де Дзерби рассказал о впечатлениях, которые на него произвели украинцы в первые дни полномасштабной войны. Он не хотел уходить из клуба, хотя родные и близкие настойчиво просили тренера уехать из охваченной войной страны.
"Я был в Киеве, когда все началось. Очень тяжелый момент. И для страны, и для меня. Прошел год, а ситуация не изменилась. Моя семья не понимала, почему я остался в Украине и помогал игрокам.
Когда я вернулся в Италию, то все им объяснил и они гордились мной. Я осознал, как жизнь может измениться в один момент: вчера мы играли контрольный матч, шутили с игроками и тренерами, а сегодня ты находишься в бомбоубежище, а на город летят ракеты", — вспомнил Роберто Де Дзерби.
Украина осталась в сердце
Итальянский наставник признался, что каждый день интересуется событиями, которые происходят в Украине. Он искренне сопереживает стране, которую успел полюбить.
"Каждый день я смотрю новости по поводу ситуации в Украине, и война не заканчивается. Я уже говорил, что когда-нибудь мне бы хотелось вернуться в Украину. Там я потерял свою команду, своих игроков", — добавил Роберто Де Дзерби.
Напомним, в матче Лиги Европы произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.
Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку Украине в годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов.