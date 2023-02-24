Роберто Де Дзербі розповів про перші дні війни в Україні

Італійський фахівець мріє про швидке закінчення війни

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями про перші дні війни в Україні.

Італійський фахівець продовжує підтримувати український народ, повідомляє Sky Sports.

43-річний Роберто Де Дзербі зустрів повномасштабне вторгнення в Україні, де працював головним тренером донецького "Шахтаря". Лише у липні сторони розірвали контракт за взаємною згодою, після чого італійський наставник очолив англійський "Брайтон".

"На місто летять ракети"

Роберто Де Дзербі розповів про враження, які на нього справили українці у перші дні повномасштабної війни. Він не хотів йти з клубу, хоча рідні та близькі наполегливо просили тренера виїхати з охопленої війною країни.

"Я був у Києві, коли все почалося. Дуже важкий момент. І для країни, і для мене. Минув рік, а ситуація не змінилася. Моя родина не розуміла, чому я залишився в Україні та допомагав гравцям.

Коли я повернувся до Італії, то все їм пояснив, і вони пишалися мною. Я усвідомив, як життя може змінитися в один момент: вчора ми грали контрольний матч, жартували з гравцями та тренерами, а сьогодні ти перебуваєш у бомбосховищі, а на місто летять ракети", — згадав Роберто Де Дзербі.

Україна залишилася в серці

Італійський наставник зізнався, що щодня цікавиться подіями, що відбуваються в Україні. Він щиро співчуває країні, яку встиг полюбити.

"Щодня я дивлюся новини з приводу ситуації в Україні, і війна не закінчується. Я вже казав, що колись мені хотілося б повернутися в Україну. Там я втратив свою команду, своїх гравців", — додав Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, у матчі Ліги Європи стався неприємний інцидент. На поле вибіг уболівальник, який побився з одним із футболістів.

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос висловив підтримку Україні у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.