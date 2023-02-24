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"Був у Києві, коли почалася війна": колишній тренер "Шахтаря" підтримав українців

24 лютого 2023 16:11
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Роберто Де Дзербі розповів про перші дні війни в Україні
Італійський фахівець мріє про швидке закінчення війни
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями про перші дні війни в Україні.

Італійський фахівець продовжує підтримувати український народ, повідомляє Sky Sports.

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43-річний Роберто Де Дзербі зустрів повномасштабне вторгнення в Україні, де працював головним тренером донецького "Шахтаря". Лише у липні сторони розірвали контракт за взаємною згодою, після чого італійський наставник очолив англійський "Брайтон".

Роберто Де Дзербі

"На місто летять ракети"

Роберто Де Дзербі розповів про враження, які на нього справили українці у перші дні повномасштабної війни. Він не хотів йти з клубу, хоча рідні та близькі наполегливо просили тренера виїхати з охопленої війною країни.

"Я був у Києві, коли все почалося. Дуже важкий момент. І для країни, і для мене. Минув рік, а ситуація не змінилася. Моя родина не розуміла, чому я залишився в Україні та допомагав гравцям.

Коли я повернувся до Італії, то все їм пояснив, і вони пишалися мною. Я усвідомив, як життя може змінитися в один момент: вчора ми грали контрольний матч, жартували з гравцями та тренерами, а сьогодні ти перебуваєш у бомбосховищі, а на місто летять ракети", — згадав Роберто Де Дзербі.

Україна залишилася в серці

Італійський наставник зізнався, що щодня цікавиться подіями, що відбуваються в Україні. Він щиро співчуває країні, яку встиг полюбити.

"Щодня я дивлюся новини з приводу ситуації в Україні, і війна не закінчується. Я вже казав, що колись мені хотілося б повернутися в Україну. Там я втратив свою команду, своїх гравців", — додав Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, у матчі Ліги Європи стався неприємний інцидент. На поле вибіг уболівальник, який побився з одним із футболістів.

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос висловив підтримку Україні у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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