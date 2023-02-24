Эрлинг Холанд перестал забивать — Гвардиола назвал причину

Норвежец не может отличиться несколько матчей подряд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал Эрлинга Холанда перед матчем 25 тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом".

После хет-трика против "Вулверхэмптона" в январе норвежский форвард забил один гол в последних четырех поединках за "горожан", напоминает официальный сайт клуба.

"Молчание" Холанда

Выступая на предматчевой пресс-конференции в пятницу, Гвардиола отверг предположения о том, что в последнее время футболисты "Манчестер Сити" стали делать меньше передач в направлении ударного форварда.

"Это наша вина. Не Эрлинга. Он проводит впечатляющий сезон. Мне не нужны метрики, чтобы это понять. "Манчестер Сити" повезло получить футболиста с таким голевым чутьем. Но сложно в каждом матче забивать по несколько голов", — объяснил Хосеп Гвардиола.

Поразительная статистика норвежца

В сезоне 2021/2022 "Манчестер Сити" играл без центрального нападающего после ухода Серхио Агуэро. Наставник команды говорил, что его игрокам потребуется время заново научиться извлекать пользу из присутствия на поле центрфорварда.

22-летний норвежец находится в отличной форме. С момента прибытия на стадион "Этихад" он забил 32 гола в 32 матчах за "Сити" во всех соревнованиях.

Учитывая ненасытное желание нападающего забивать в каждом поединке, Гвардиолу спросили, расстроен ли Холанд после двух игр без мячей.

"У него есть моменты в каждом матче. Даже в тех, в которых Эрлинг не забивает. Это результат его работы на команду. Нападающий — самая сложная позиция в мире. Против Холанда в каждом поединке действуют несколько соперников. Конечно ему не просто. Но форвард очень быстро адаптировался в АПЛ.

Да, он "молчит" несколько матчей подряд. Я тоже расстроен. Но все периодически чему-то расстраиваются. Счастье переоценивают", — добавил Хосеп Гвардиола.

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