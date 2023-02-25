Ігор Тудор про гру Руслана Малиновського

Тренер "Марселя" вважає, що Маліновському вдалося підняти рівень команди

Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор перед матчем із ПСЖ розповів про вплив Руслана Маліновського на гру команди. В минулому матчі цих команд саме українець забив вирішальний гол.

Коментар головного тренера “Марселя” в матеріалі Новини.LIVE.

"Маліновський — додаткова цінність для команди. Своїми здібностями він зумів підняти рівень команди", — передає слова Ігоря Тудора видання BeOM.

В складі "провансальців" український півзахисник вже провів 9 матчів, забив 2 голи та допоміг заробити пенальті у матчі із "Клермоном".

Свій найсерйозніший іспит за час перебування у Франції Маліновський складав в 1/8 фіналу Кубка саме проти ПСЖ. До цього півзахисник збірної України забив свій перший гол за нову команду у ворота "Ніцци" та вийшов проти парижан у стартовому складі.

Suivez la conférence de presse d’avant #OMPSG en compagnie de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et @NunoTavares en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 24, 2023

За перші 45 хвилин лише один раз ударив по воротах, 19 разів отримував м'яч, записав на свій рахунок одну вдалу спробу дриблінгу та 91% точності передач.

У другому таймі Руслан відзначився взяттям воріт. На 57-й хвилині він був першим на підборі та з лінії штрафного майданчика увігнав м'яч у ворота Доннарруми. Чемпіон Європи-2020 не мав жодних шансів проти гармати українця, котрий забив у другому матчі поспіль. Але після того матчу Малиновський не забивав та отримував не найвищі бали від французьких журналістів.

У найближчому матчі Ліги 1, який відбудеться 26 лютого Марсель прийматиме ПСЖ вже в чемпіонаті. Зазначимо, що команда Мессі та Мбаппе займає перший рядок у турнірній таблиці Ліги 1 із 57 очками, а підопічні Тудора йде слідом із 52 пунктами.

Нагадаємо, що бразильський форвард французького "ПСЖ" Неймар зазнав серйозної травми у матчі 24-го туру Ліги 1 проти "Лілля" (4:3) та скоріш за все не вийде на поле проти "Марселю".

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич оцінив нідерландський "Феєнорд". Команда з Роттердама стала суперником "гірників" у 1/8 Ліги Європи.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до українців у річницю повномасштабної війни. Спортсмен підтримав земляків і заявив, що Україна обов'язково здобуде перемогу.