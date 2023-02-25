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Малиновский – ценность для "Марселя": Тудор поделился мнением об игре украинца

25 февраля 2023 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Игорь Тудор об игре Руслана Малиновского
Тренер "Марселя" считает, что Малиновскому удалось поднять уровень команды
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор перед матчем с ПСЖ рассказал о влиянии Руслана Малиновского на игру команды. В прошлом матче этих команд именно украинец забил решающий гол.

Комментарий главного тренера "Марселя" в материале Новини.LIVE .

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"Малиновский – дополнительная ценность для команды. Своими способностями он сумел поднять уровень команды", – передает слова Игоря Тудора издание BeOM.

В составе "провансальцев" украинский полузащитник уже провел 9 матчей, забил 2 гола и помог заработать пенальти в матче с "Клермоном".

Свой самый серьезный экзамен за время пребывания во Франции Малиновский сдавал в 1/8 финала Кубка как раз против ПСЖ. До этого полузащитник сборной Украины забил свой первый гол за новую команду в ворота Ниццы и вышел против парижан в стартовом составе.

За первые 45 минут один раз ударил по воротам, 19 раз получал мяч, записал на свой счет одну удачную попытку дриблинга и 91% точности передач.

Во втором тайме Руслан отличился взятием ворот. На 57-й минуте он был первым на подборе и с линии штрафной вогнал мяч в ворота Доннаррумы. Чемпион Европы-2020 не имел никаких шансов против пушки украинца, забившего во втором матче подряд. Но после того матча Малиновский не забивал и получал не самые высокие баллы от французских журналистов.

В ближайшем матче Лиги 1, который состоится 26 февраля, Марсель будет принимать ПСЖ уже в чемпионате. Отметим, что команда Месси и Мбаппе занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1 с 57 очками, а подопечные Тудора следует за 52 пунктами.

Напомним, что бразильский форвард французского "ПСЖ" Неймар получил серьезную травму в матче 24-го тура Лиги 1 против "Лилля" (4:3) и, скорее всего, не выйдет на поле против "Марселя".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич оценил нидерландский "Фейеноорд". Команда из Роттердама стала соперником "горняков" в 1/8 Лиги Европы.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам в годовщину полномасштабной войны. Спортсмен поддержал земляков и заявил, что Украина обязательно одержит победу.

 

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