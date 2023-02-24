Олександр Усик висловив думку всіх українців щодо війни з росіянами

"Ми обов'язково переможемо": Усик звернувся до українців
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до українців у річницю повномасштабної війни. Спортсмен підтримав земляків і заявив, що Україна обов'язково здобуде перемогу.
Усик відповів, що плани росіян щодо захоплення вільної країни провалилися.
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Україна встоїть
Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBA та IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) закликав українців продовжити відсіч ворогові як на фронті, так і в тилу. Спортсмен не сумнівається у перемозі своєї країни.
"Дорогий народ України, добрий день. Сьогодні 365 днів від зухвалого вторгнення в Україну РФ. І 365 разів у Біблії написано: "Не бійтеся, бо я з вами".
Господь говорив: "Той, кого ви образили, плакатиме і проситиме мене про допомогу. І я допоможу. Так бійтеся сліз того, кого ви образили".
Народу України, хочу звернутися саме до тебе. Я хочу подякувати всім тим, хто став на захист держави — від маленької до великої. Дітям, дівчатам — усім. ЗСУ та всім силовим структурам, які стали на захист нашої держави", — написав Олександр Усик.
Спортсмен нагадав про те, що плани росіян щодо України провалилися завдяки героїчному захисту країни, в якій так чи інакше беруть участь більшість громадян.
"Нам говорили, що нас візьмуть за три дні, що ми не існуватимемо. Все це просто слова. Ми вистояли, ми продовжуємо стояти. І ми обов'язково переможемо.
Народ України, дякувати Богові за все. І слава Україні. Ви сила, ви сила, ви непереможні", — додав Олександр Усик.
Нагадаємо, Україну продовжує підтримувати й колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос висловив підтримку Україні у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.