Александр Усик выразил мнение всех украинцев о войне с россиянами

"Мы обязательно победим": Усик обратился к украинцам
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинцам в годовщину полномасштабной войны. Спортсмен поддержал соотечественников и заявил, что Украины обязательно одержит победу.
Усик ответил, что планы россиян по захвату свободной страны провалились.
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Украина выстоит
Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBA и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) призвал украинцев продолжить давать отпор врагу как на фронте, так и в тылу. Спортсмен не сомневается в победе своей страны.
"Дорогой народ Украины, добрый день. Сегодня 365 дней от дерзкого вторжения в Украину РФ. И 365 раз в Библии написано: "Не бойтесь, потому что я с вами".
Господь говорил: "Тот, кого вы оскорбили, будет плакать и просить меня о помощи. И я помогу. Так бойтесь слез того, кого вы обидели".
Народ Украины, хочу обратиться именно к тебе. Я хочу поблагодарить всех тех, кто встал на защиту государства – от маленького до большого. Ребятам, девушкам – всем. ВСУ и всем силовым структурам, вставшим на защиту нашего государства", — написал Александр Усик.
Спортсмен напомнил о том, что планы россиян в отношении Украины провалились благодаря героической защите страны, в которой так или иначе участвует большинство граждан.
"Нам говорили, что нас возьмут за три дня, что мы не будем существовать. Все это просто слова. Мы выстояли, мы продолжаем стоять. И мы обязательно победим.
Народ Украины, слава Богу за все. И слава Украине. Вы сила, вы мощь, вы непобедимы", — добавил Александр Усик.
Напомним, Украину продолжает поддерживать и бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку Украине в годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов.