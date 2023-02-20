Неймар отримав травму і може не зіграти з "Баварією" у ЛЧ

Бразилець травмував кісточку у матчі проти "Лілля"

Бразильський форвард французького "ПСЖ" Неймар зазнав серйозної травми у матчі 24-го туру Ліги 1 проти "Лілля" (4:3).

Чергове пошкодження може вибити бразильця з ладу на кілька тижнів, повідомляють Новини.LIVE.

Чинним чемпіонам Франції вдалося зламати опір "Лілля" лише у компенсований до другого тайму час. Переможний гол опинився на рахунку Ліонеля Мессі. Неймар також забив у тій зустрічі. Крім цього, дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Неймар пропустить важливі матчі

31-річний Неймар залишив поле вже на 51-й хвилині матчу через травму кісточки. Бразильський футболіст намагався боротися з болем, але не зміг продовжити гру із пошкодженням ноги. Пізніше Неймар виклав фотографію травмованої кісточки у себе в Instagram і підписав знімок "Знову та знову". Футболіст натякнув на численні травми, через які часто потрапляє в лазарет.

Неймар має шанс встигнути відновитися до матчу-відповіді "ПСЖ" проти мюнхенської "Баварії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде у Мюнхені восьмого березня. Проте ймовірніше, що бразилець пропустить цю гру, в якій парижанам потрібна лише перемога. Він може не зіграти й 26 березня із "Марселем" у рамках Ліги 1.

У сезоні 2022/2023 Неймар провів за "ПСЖ" 29 матчів у всіх турнірах. Він забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.

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