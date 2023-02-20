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Неймар получил травму и может не сыграть с "Баварией" в ЛЧ

20 февраля 2023 09:24
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Неймар получил травму и может не сыграть с Баварией в ЛЧ
Бразилец травмировал лодыжку в матче против "Лилля"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бразильский форвард французского "ПСЖ" Неймар получил серьезную травму в матче 24-го тура Лиги 1 против "Лилля" (4:3). 

Очередное повреждение может выбить бразильца из строя на несколько недель, сообщают Новини.LIVE

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Действующим чемпионам Франции удалось сломить сопротивление "Лилля" лишь в компенсированное ко второму тайму время. Победный гол оказался на счету Лионеля Месси. Неймар тоже забил в той встрече. Помимо этого, дублем отметился Килиан Мбаппе. 

 

Неймар пропустит важные матчи

31-летний Неймар покинул поле уже на 51-й минуте матча из-за травмы лодыжки. Бразильский футболист пытался бороться с болью, но не смог продолжить игру с повреждением ноги. Позже Неймар выложил фотографию травмированной лодыжки у себя в Instagram и подписал снимок "Опять и опять". Футболист намекнул на многочисленные травмы, из-за которых он часто попадает в лазарет. 

Instagram Неймара

У Неймара есть шанс успеть восстановиться к ответному матчу "ПСЖ" против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мюнхене восьмого марта. Однако более вероятно, что бразилец пропустит эту игру, в которой парижанам нужна только победа. Он может не сыграть и 26 марта с "Марселем" в рамках Лиги 1. 

В сезоне 2022/2023 Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах. Он забил 18 голов и сделал 17 результативных передачам. 

Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой". 

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