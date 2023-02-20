"Он невероятно смелый": Виталий Миколенко об отце, который служит в ВСУ
Украинский игрок "Эвертона" Виталий Миколенко трогательно рассказал о своем отце, взявшемся за оружие, чтобы защитить Родину. В то время ему предстояло отправиться в Англию, чтобы посмотреть, как играет его сын. По словам игрока Национальной сборной Украины, он даже заплакал, когда узнал такое решение папы.
Об этом пишет британское издание The Daily Mail.
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23-летний Миколенко забронировал для отца Сергея билет на игру "Эвертона" против "Манчестер Сити" 26 февраля прошлого года только потому, что планы были сорваны, когда Россия напала на Украину на два дня раньше.
Потом позвонила по телефону мама Одесса и сообщила, что Сергей бросил работу строителя, чтобы стать солдатом.
"Моим первым мнением было, что отец никогда не встретится с моими детьми, когда они у меня будут. Он уже был в бункере почти без связи с телефоном. Мы могли говорить редко, а переписываться было опасно, потому что мы не были уверены, не смогут ли российские солдаты их перехватить и получить информацию", — вспоминает футболист.
По словам Виталия, его отец продолжает добросовестно нести службу.
"Когда мне удалось поговорить с ним, он сказал, что не он боится, а я. Он невероятно смелый и до сих пор служит в киевской армии. Если он нужен где-то, он уйдет", – утверждает Миколенко.
Миколенко был освобожден от участия в матче с "Сити", поскольку он смирился с вторжением, но с радостью сообщил во вчерашнем интервью программе игрового дня "Эвертона", что его родители в безопасности в столице, а Сергей смог совершить свой первый визит в Мерсисайд в прошлом месяце.
В 24-м туре АПЛ Мудрик вышел на замену в матче против "Саутгемптона", но не помог "Челси" спастись от поражения. В то же время, команды Николенко и Зинченко победили с украинцами в основном составе, а Забарный до сих пор не восстановился от травмы.