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"Він неймовірно сміливий": Віталій Миколенко про батька, який служить в ЗСУ

20 лютого 2023 00:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Віталій Миколенко про батька, який служить в ЗСУ
Гравець "Евертона" поділився відвертою історією про родину та війну
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український гравець "Евертона" Віталій Миколенко зворушливо розповів про свого батька, який взявся за зброю, щоб захистити Батьківщину. В той час він мав вирушити до Англії, щоб подивитися, як грає його син. За словами гравця Національної збірної України, він навіть заплакав, коли дізнався про таке рішення тата.

Про це пише британське видання The Daily Mail

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23-річний Миколенко забронював для батька Сергія квиток на гру "Евертона" проти "Манчестер Сіті" 26 лютого минулого року лише тому, що плани були зірвані, коли Росія напала на Україну на два дні раніше.

Потім зателефонувала мама Одеса та повідомила, що Сергій покинув роботу будівельника, щоб стати солдатом.

"Моєю першою думкою було, що батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони в мене будуть. Він уже був у бункері майже без зв'язку з телефоном. Ми могли говорити рідко, а листуватися було небезпечно, тому що ми не були впевнені, чи російські солдати не зможуть їх перехопити й отримати інформацію", – згадує футболіст.

миколенко

За словами Віталія його батько продовжує сумлінно нести службу.

"Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав мені, що не він боїться, а я. Він неймовірно сміливий і досі служить у київській армії. Якщо він потрібен десь, він піде", – стверджує Миколенко.

Миколенко був звільнений від участі в матчі з "Сіті", оскільки він змирився з вторгненням, але з радістю повідомив у вчорашньому інтерв'ю програмі ігрового дня "Евертона", що його батьки у безпеці у столиці, а Сергій зміг здійснити свій перший візит до Мерсісайду минулого місяця.

У 24-му турі АПЛ Мудрик вийшов на заміну в матчі проти "Саутгемптона", але не допоміг "Челсі" врятуватись від поразки. Водночас команди Миколенка та Зінченка перемогли з українцями в основному складі, а Забарний досі не відновився від травми.

 

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