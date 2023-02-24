Ігор Йовичевич оцінив суперника Шахтаря за 1/8 Ліги Європи

Тренер з нетерпінням чекає на протистояння з клубом з Роттердама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич оцінив нідерландський "Феєнорд". Команда з Роттердама стала суперником "гірників" у 1/8 Ліги Європи.

Перший матч пройде дев'ятого березня та стане для донецької команди домашнім, нагадує офіційний сайт "Шахтаря".

Ігор Йовичевич нагадав про те, що команда Арне Слота лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. На стадії плей-офф Ліги Європи не залишилося легких суперників, і у "Шахтарі" чудово це розуміють.

"Нас чекають важкі матчі, і саме суперник буде фаворитом, але ми битимемося до кінця і віритимемо, що диво може статися ще раз. Я б так не сказав, адже варто подивитися лише на склад та вартість футболістів суперника.

Але лідери не завжди виграють, хоч нам потрібно реально оцінювати стан справ. Питання в тому, що на полі протягом 95 хвилин може статися багато. Саме в день матчу слід показати, що ти кращий — це наша філософія. Потрібно йти від матчу до матчу, щоб неможливе стало можливим", — розповів Ігор Йовичевич.

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Генеральний директор клубу Сергій Палкін прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи та відзначивши допомогу «Феєнорду» Україні. #Shakhtar #UEL #UELdraw pic.twitter.com/vZngXKU6dG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023

Підготовка до складного протистояння

Наставник "гірників" позитивно сприйняв результати жеребкування 1/8 Ліги Європи. Він зазначив, що з усіма суперниками було б важко протистояти. Йовичевич пообіцяв, що "Шахтар" підготується до протистояння з роттердамцями якнайкраще.

"Зараз на нас чекає гра проти "Минаю", це наш найближчий пріоритет. Є кадрові проблеми: через перебір карт не зіграють Бондар, Конопля та Михайличенко, дуже важливі для команди футболісти.

Буде важко, але сподіваємось швидко відновитися після матчу з "Ренном", адже 120 хвилин після трьох місяців перерви було для нас надто сильним і енерговитратним. Необхідно відновлюватися і вірити у свій шлях до Будапешту", — пояснив Ігор Йовичевич.

Нагадаємо, Україну продовжує підтримувати й колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

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