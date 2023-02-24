Игор Йовичевич оценил соперника Шахтера по 1/8 Лиги Европы

Тренер с нетерпением ждет противостояние с клубом из Роттердама

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич оценил нидерландский "Фейеноорд". Команда из Роттердама стала соперником "горняков" в 1/8 Лиги Европы.

Первый матч пройдет девятого марта и станет для донецкой команды домашним, напоминает официальный сайт "Шахтера".

Игор Йовичевич напомнил о том, что команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. На стадии плей-офф Лиги Европы не осталось легких соперников, и в "Шахтере" прекрасно это понимают.

"Нас ожидают тяжелые матчи, и именно соперник будет фаворитом, но мы будем сражаться до конца и верить, что чудо может случиться еще раз. Я бы так не сказал, ведь стоит посмотреть только на состав и стоимость футболистов соперника.

Но лидеры не всегда выигрывают, хотя нам нужно реально оценивать положение дел. Вопрос в том, что на поле в течение 95 минут может произойти многое. Именно в день матча следует показать, что ты лучше — это наша философия. Нужно идти от матча к матчу, чтобы невозможное стало возможным", — рассказал Игор Йовичевич.

🧡 Якими є шанси «Шахтаря» в Лізі Європи?



Генеральний директор клубу Сергій Палкін прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи та відзначив допомогу «Феєнорда» Україні.#Shakhtar #UEL #UELdraw pic.twitter.com/vZngXKU6dG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023

Подготовка к сложному противостоянию

Наставник "горняков" положительно воспринял результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Он отметил, что со всеми соперниками было бы сложно противостоять. Йовичевич пообещал, что "Шахтер" подготовится к противостоянию с роттердамцами как можно лучше.

"Сейчас нас ждет игра против "Миная", это наш ближайший приоритет. Есть кадровые проблемы: из-за перебора карт не сыграют Бондарь, Конопля и Михайличенко, очень важные для команды футболисты.

Будет тяжело, но надеемся быстро восстановиться после матча с "Ренном", ведь 120 минут после трех месяцев перерыва было для нас слишком сильно и энергозатратно. Необходимо восстанавливаться и верить в свой путь в Будапешт", — объяснил Игор Йовичевич.

Напомним, Украину продолжает поддерживать и бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку Украине в годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов.