Игор Йовичевич оценил соперника Шахтера по 1/8 Лиги Европы

"Нет слабых команд": Йовичевич оценил соперника "Шахтера" по 1/8 Лиги Европы
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич оценил нидерландский "Фейеноорд". Команда из Роттердама стала соперником "горняков" в 1/8 Лиги Европы.
Первый матч пройдет девятого марта и станет для донецкой команды домашним, напоминает официальный сайт "Шахтера".
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Игор Йовичевич напомнил о том, что команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. На стадии плей-офф Лиги Европы не осталось легких соперников, и в "Шахтере" прекрасно это понимают.
"Нас ожидают тяжелые матчи, и именно соперник будет фаворитом, но мы будем сражаться до конца и верить, что чудо может случиться еще раз. Я бы так не сказал, ведь стоит посмотреть только на состав и стоимость футболистов соперника.
Но лидеры не всегда выигрывают, хотя нам нужно реально оценивать положение дел. Вопрос в том, что на поле в течение 95 минут может произойти многое. Именно в день матча следует показать, что ты лучше — это наша философия. Нужно идти от матча к матчу, чтобы невозможное стало возможным", — рассказал Игор Йовичевич.
🧡 Якими є шанси «Шахтаря» в Лізі Європи?— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023
Генеральний директор клубу Сергій Палкін прокоментував підсумки жеребкування Ліги Європи та відзначив допомогу «Феєнорда» Україні.#Shakhtar #UEL #UELdraw pic.twitter.com/vZngXKU6dG
Подготовка к сложному противостоянию
Наставник "горняков" положительно воспринял результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Он отметил, что со всеми соперниками было бы сложно противостоять. Йовичевич пообещал, что "Шахтер" подготовится к противостоянию с роттердамцами как можно лучше.
"Сейчас нас ждет игра против "Миная", это наш ближайший приоритет. Есть кадровые проблемы: из-за перебора карт не сыграют Бондарь, Конопля и Михайличенко, очень важные для команды футболисты.
Будет тяжело, но надеемся быстро восстановиться после матча с "Ренном", ведь 120 минут после трех месяцев перерыва было для нас слишком сильно и энергозатратно. Необходимо восстанавливаться и верить в свой путь в Будапешт", — объяснил Игор Йовичевич.
Напомним, Украину продолжает поддерживать и бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку Украине в годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов.