Українці відіграли за свої клуби в АПЛ

Гравці збірної України з футболу провели матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Олександр Зінченко вийшов з капітанською пов’язкою та допоміг "Арсеналу" перемогти на виїзді "Лестер" — 1:0. Віталій Миколенко відіграв весь матч за "Евертон", але поступився "Астон Віллі" — 0:2.

Подробиці виступів українців в матеріалі Новини.LIVE.

Український футболіст Олександр Зінченко вперше вивів "Арсенал" із капітанською пов'язкою.

"Алекс Зінченко сьогодні носить капітанську пов'язку на знак поваги та любові до першої річниці конфлікту в Україні", — написали на офіційному каналі в Instagram "Арсеналу".

За матч Зінченко зробив 59 точних пасів, 4 рази виграв єдиноборство у повітрі, один раз успішно обвів суперника, двічі перехопив пас, один раз віддав гостру передачу та один раз пробив по воротах.

Після зустрічі статистичний портал WhoScored виставив оцінки гравцям. Найкращим став Леандро Троссард. Його оцінка 7.5 бала. А ось Зінченко отримав оцінку в 7.4 бала, ставши другим найкращим гравцем поєдинку.

Єдиний гол у матчі забив Габріель Мартінеллі на 46-й хвилині. Зінченка було замінено на 90+3-й хвилині поєдинку.

"Евертон", за який виступає український захисник Віталій Міколенко, поступився на своєму полі "Астон Віллі" з рахунком 0:2. Усі 2 голи були забиті у другому таймі. Ворота "ірисок" вразили Уоткінс (63 хв.) та Буендія (81 хв.).

Віталій Миколенко почав цю гру в стартовому складі господарів поля і провів на полі всі 90 хвилин. За цей поєдинок український захисник отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 6,4. Показник точності передач 23-річного гравця становив 83%.

Після тривалої паузи без викликів в національну збірну України з футболу у команду схоже повертається Віталій Буяльський. Очікується, що півзахисник поїде з головною командою країни на збори в Лондоні та візьме участь у матчі проти Англії.