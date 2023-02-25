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Капитан Зинченко привел "Арсенал" к победе, а Миколенко уступил "Эвертону"

25 февраля 2023 20:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой и помог Арсеналу победить
Украинцы отыграли за свои клубы в АПЛ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игроки сборной Украины по футболу провели матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой и помог "Арсеналу" победить на выезде "Лестер" - 1:0. Виталий Миколенко отыграл весь матч за "Эвертон", но уступил "Астон Вилли" – 0:2.

Подробности выступлений украинцев в материале Новини.LIVE .

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Украинский футболист Александр Зинченко впервые вывел "Арсенал" с капитанской повязкой.

"Алекс Зинченко сегодня носит капитанскую повязку в знак уважения и любви к первой годовщине конфликта в Украине" , - написали на официальном канале в Instagram "Арсенала"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За матч Зинченко совершил 59 точных пасов, 4 раза выиграл единоборство в воздухе, однажды успешно обвел соперника, дважды перехватил пас, один раз отдал острую передачу и один раз пробил по воротам.

После встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал Леандро Троссард. Его отметка 7.5 балла. А вот Зинченко получил оценку в 7,4 балла, став вторым лучшим игроком поединка.

Единственный гол в матче забил Габриэль Мартинелли на 46-й минуте. Зинченко был заменен на 90+3 минуте поединка.

"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, уступил на своем поле "Астон Вилли" со счетом 0:2. Все 2 гола были забиты во втором тайме. Ворота "ирисок" поразили Уоткинс (63 мин.) и Буэндия (81 мин.).

Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинский защитник получил от аналитического портала WhoScored отметку 6,4. Показатель точности передач 23-летнего игрока составил 83%.

После длительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду похоже возвращается Виталий Буяльский . Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.

 

 

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