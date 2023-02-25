Капитан Зинченко привел "Арсенал" к победе, а Миколенко уступил "Эвертону"
Игроки сборной Украины по футболу провели матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой и помог "Арсеналу" победить на выезде "Лестер" - 1:0. Виталий Миколенко отыграл весь матч за "Эвертон", но уступил "Астон Вилли" – 0:2.
Подробности выступлений украинцев в материале Новини.LIVE .
-
Орбан снова за своё: Венгрия колеблеться кто же виноват в войне в Украине
-
В Мариуполе снова горел зерновой терминал
-
Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Роза": как выглядит растительный питомник после обстрела
-
В Сальвадоре создают мегатюрьму на десятки тысяч человек
-
"Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников
-
Мокрый снег с дождем, но очень тепло: в Укргидрометцентре рассказали про погоду на завтра
-
Путинист Газманов раскритиковал Пугачеву за поддержку Украины
-
Новые землетрясения в Турции: в центре страны зафиксировали толчки более 5 баллов
-
В Одесской области за год войны количество погибших на пожарах возросло на 200%: в чем причина
-
"Многое иногда хочется сказать": Порошенко отреагировал на резкий ответ Зеленского
Украинский футболист Александр Зинченко впервые вывел "Арсенал" с капитанской повязкой.
"Алекс Зинченко сегодня носит капитанскую повязку в знак уважения и любви к первой годовщине конфликта в Украине" , - написали на официальном канале в Instagram "Арсенала"
За матч Зинченко совершил 59 точных пасов, 4 раза выиграл единоборство в воздухе, однажды успешно обвел соперника, дважды перехватил пас, один раз отдал острую передачу и один раз пробил по воротам.
После встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим стал Леандро Троссард. Его отметка 7.5 балла. А вот Зинченко получил оценку в 7,4 балла, став вторым лучшим игроком поединка.
Единственный гол в матче забил Габриэль Мартинелли на 46-й минуте. Зинченко был заменен на 90+3 минуте поединка.
"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, уступил на своем поле "Астон Вилли" со счетом 0:2. Все 2 гола были забиты во втором тайме. Ворота "ирисок" поразили Уоткинс (63 мин.) и Буэндия (81 мин.).
Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе хозяев поля и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинский защитник получил от аналитического портала WhoScored отметку 6,4. Показатель точности передач 23-летнего игрока составил 83%.
После длительной паузы без вызовов в национальную сборную Украины по футболу в команду похоже возвращается Виталий Буяльский . Ожидается, что полузащитник отправится с главной командой страны на сборы в Лондоне и примет участие в матче против Англии.