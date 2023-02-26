"Марсель" – ПСЖ: повернення Мбаппе, відсутність Неймара та протистояння Малиновського та Мессі

У Чемпіонаті Франції центральний матч лідерів

В неділю 26 лютого зіграють "Марсель" та ПСЖ. Другий сезон поспіль ці команди зустрічаються на пізньому етапі сезону, коли уже ведуть боротьбу за чемпіонство напряму між собою. І хоча парижани мають 5 очок відриву і вважаються очевидним фаворитом на титул, їхня форма поки що залишає питання.

В кого більше шансів на перемогу, де та коли дивитись матч, у матеріалі Новини.LIVE

5 поразок у всіх турнірах у 2023-му році, три з яких у лютому. ПСЖ лихоманить пристойно. Цікаво, що цю серію розпочав саме "Марсель" у Кубку Франції, коли переможний м‘яч забив Малиновський.

Потім була поразка "Монако" у Лізі 1, коли дубль зробив Бен Йеддер, а наприкінці "Баварія" перемогла на європейській арені.

Повернення Мбаппе, відсутність Неймара

Важливий фактор, що у всіх цих матчах не грав через травму Кіліан Мбаппе. Мессі та Неймар відповісти на високий пресинг швидкісними переміщеннями не могли. Тепер тренер "Марселя" Тудор або має знизити тиск на суперника без м'яча, або очікувати контратак за участі Кіліана.

Важливо, що крім Мбаппе, до тренувань на тижні повернулися Хакімі та Мукієле, хоча їхні кондиції викликають питання. У ході блискучого камбека проти "Лілля" (4:3) минулих вихідних ПСЖ також втратив двох ключових гравців лівого флангу - Мендеш потяг задню поверхню стегна, а Неймар серйозно травмував гомілковостоп.

Травми в захисті "Марселя"

"Марсель" в останніх десяти матчах чемпіонату Франції програв лише один раз, а переможна серія складає вже три поєдинки.

🗓 𝚅𝚎𝚒𝚕𝚕𝚎 𝚍𝚎 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑 | 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚗 𝚟𝚞𝚎 👀#OMPSG pic.twitter.com/nRkUv1bGGs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 25, 2023

Але перед матчем із ПСЖ у наставника господарів є проблеми в обороні. Не зіграють захисники Амін Харіт, Самуел Жіго та Шансель Мбемба, в основу зможе повернутися Ерік Байллі.

Думка букмекерів та час матчу

Прогноз букмекерів на обидві команди приблизно рівний з мінімальною перевагою гостей: 2,65 проти 2,6.

Зустріч розпочнеться у 21:45 за київським часом. Подивитись трансляцію можна на Megogo.

Спорт — це не лише можливість підтримати бойовий дух для військовослужбовців, це також морально-психологічна підтримка та можливість проводити реабілітацію для поранених. Футбольний клуб "Південна Пальміра" НГУ дарує надію вболівальникам та побратимам, виграє медалі у змаганнях різного рівня, а також запускає важливі соціальні проєкти.