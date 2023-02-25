Футбольна команда Національної гвардії підтримує військових всієї країни

Клуб б’ється за нагороди на рівні аматорського футболу в Одеській області

Спорт — це не лише можливість підтримати бойовий дух для військовослужбовців, це також морально-психологічна підтримка та можливість проводити реабілітацію для поранених. Футбольний клуб "Південна Пальміра" НГУ дарує надію вболівальникам та побратимам, виграє медалі у змаганнях різного рівня, а також запускає важливі соціальні проєкти.

Про історію команди, завдання та результати в матеріалі Новини.LIVE.

"Команда започаткувалась у 2019 році. Командир частини В’ячеслав Краснопольський мене викликав та сказав, що мріє започаткувати футбольний клуб. Спочатку ми грали благодійні турніри пам’яті воїнів, які загинули на Сході України. Й так про нашу команду поступово дізнавались, що в частині 3012 є колектив досить високого рівня", — розповідає начальник фізичної підготовки й спорту, капітан Сергій Білоус, "Дивізіон Південь".

Бажання керівництва розвивати футбол в частині було настільки великим, що за кілька років вийшло зібрати саме в 11-й бригаді Національної гвардії в Одесі перспективних та талановитих гравців з різних військових частин країни.

Тепер в команді грають та сумлінно несуть службу навіть професійні футболісти, які раніше виступали за "Дніпро-1", "Олександрію", "Чорноморець" та інші клуби УПЛ, Першої та Другої ліг України. В тренерському штабі є навіть ексгравець національної збірної України з футзалу Сергій Таранчук.

Перші нагороди та новий рівень

У 2021 році команда виступала у Всеукраїнському турнірі Ліга АТО та впевнено виграла перше місце в Південній зоні, вийшовши у фінал змагань. У 2022 вже під час війни у квітні провели товариський матч з ветеранами "Чорноморця". Тим самим військові та футболісти подарували українцям надію на те, що війна скоро закінчиться, що потрібно жити далі та щодня наближати Перемогу.

"Південна Пальміра" НГУ з серпня заявилась у міські та обласні аматорські змагання, де зуміла вийти одразу в три фінали престижних чемпіонатів з футболу — у Кубку Одеси, Кубку Трусевича та Кубку Першої ліги Одеської області.

Вже на початку 2023 року нацгвардійці виграли одразу два турніри з футзалу. Різдвяний Кубок Аматорською футзальної ліги Одеси, де команді протистояли навіть колективи з гравцями рівня збірної України, а також Різдвяний Кубок Одеської ліги Співдружності.

Нові завдання та виклики

Очолив колектив нещодавно відомий футболіст та тренер, який вигравав Кубок України в складі "Таврії" та тренував в академіях "Дніпра" та "Чорноморця" Ілля Галюза. Він швидко налагодив тренувальний процес, змінив тактичний підхід та стратегію розвитку, дає індивідуальні завдання кожному гравцю.

"Ми поговорили з командиром. Завдання стоять дуже високі, щоб ми розвивали команду, робили хлопців сильнішими. Ще наша місія полягає в тому, щоб допомогати військовим реабілітуватися через спорт, через активне вболівання, через залучення до тренувань. Також усі хлопці військові, тому окрім спортивної частини є ще навантаження, коли ми виконуємо військові функції", — розповідає головний тренер клубу Ілля Галюза.

Крім того, в тренерський штаб входить відомий спортсмен, чемпіон України з чотирьох видів спорту: веслування на каное, драгонботів, сапбордів та керлінгу Олександр Голубов. Він працює над фізичною підготовкою гравців та допомагає відновлюватись травмованим.

Саме завдяки спорту військові стають сильніше ментально та психологічно. А ще за цю команду вболіває вся 11 бригада імені Михайла Грушевського. На матчі завжди приходять військові. Це віддушина й для гравців й для їх побратимів.

Ще одна важлива місія — підтримати родини загиблих. З цією метою на команду вже звертають увагу партнери та представники міжнародних фондів та організацій. Завдяки цьому команда може стати амбасадорами привернення уваги до проблем військових по всій країні.

"Багато хто зараз каже, що займатися спортом та розвивати спорт "не на часі". Але як казав відомий український актор Леонід Биков: "Війна проходить, а спорт вічний".

За допомоги таких заходів ми підтримаємо військових, які повертаються із зони бойових дій, які проходять ротацію, щоб вони соціалізувались й проходили реабілітацію через спорт. Не замикалися й не відчували на собі наслідки стресу післятравматичного розладу. Наше завдання підтримувати родини загиблих Героїв та повертати поранених до життя", — підкреслює генеральний партнер клубу Олена Рабчук-Крилатова.

Наразі команда продовжує боротьбу за медалі одразу в чотирьох змаганнях: у Вищій та Першій лігах Зимової першості, Чемпіонаті Одеської області з футзалу та Вищій лізі Одеської ліги співдружності. Але головна мета команди поступово перейти на рівень професійного футболу та наближати Перемогу України завдяки спортивним здобуткам та соціальним проєктам.