Футбольная команда Национальной гвардии поддерживает военных всей страны

Клуб сражается за награды на уровне любительского футбола в Одесской области

Спорт — это не только возможность поднять боевой дух для военнослужащих, но и морально-психологическая поддержка и возможность проводить реабилитацию для раненых. Футбольный клуб "Южная Пальмира" НГУ дарит надежду болельщикам и собратьям, выигрывает медали в соревнованиях разного уровня, а также запускает важные социальные проекты.

Об истории команды, задачах и результатах в материале Новости.LIVE.

"Команда началась в 2019 году. Командир части Вячеслав Краснопольский меня вызвал и сказал, что мечтает положить начало футбольному клубу. Сначала мы играли благотворительные турниры памяти воинов, погибших на Востоке Украины. И так о нашей команде постепенно узнавали, что в части 3012 есть коллектив достаточно высокого уровня", — рассказывает начальник физической подготовки и спорта, капитан Сергей Билоус, "Дивизион Юг".

Желание руководства развивать футбол в части было настолько большим, что через несколько лет вышло собрать именно в 11-й бригаде Национальной гвардии в Одессе перспективных и талантливых игроков из разных воинских частей страны.

Теперь в команде играют и добросовестно несут службу даже профессиональные футболисты, ранее выступавшие за "Днепр-1", "Александрию", "Черноморец" и другие клубы УПЛ, Первой и Второй лиг Украины. В тренерском штабе даже бывший игрок национальной сборной Украины по футзалу Сергей Таранчук.

Первые награды и новый уровень

В 2021 году команда выступала во Всеукраинском турнире Лига АТО и уверенно выиграла первое место в Южной зоне, выйдя в финал соревнований. В 2022 году уже во время войны в апреле провели товарищеский матч с ветеранами "Черноморца". Тем самым военные и футболисты подарили украинцам надежду на то, что война скоро закончится, что нужно жить дальше и каждый день приближать Победу.

Также "Южная Пальмира" НГУ с августа заявилась в городские и областные любительские соревнования, где сумела выйти сразу в три финала престижных чемпионатов по футболу — в Кубке Одессы, Кубке Трусевича и Кубке Первой лиги Одесской области.

Уже в начале 2023 года нацгвардейцы выиграли сразу два турнира по футзалу. Рождественский Кубок любительской футзальной лиги Одессы, где команде противостояли даже коллективы с игроками уровня сборной Украины, а также Рождественский Кубок Одесской лиги Содружества.

Новые задачи и вызовы

Возглавил коллектив недавно известный футболист и тренер, выигрывавший Кубок Украины в составе "Таврии" и тренировавший в академиях "Днепра" и "Черноморца" Илья Галюза. Он быстро наладил тренировочный процесс, изменил тактический подход и стратегию развития, дает индивидуальные задачи каждому игроку.

"Мы поговорили с командиром. Задачи стоят очень высокие, чтобы мы развивали команду, делали ребят сильнее. Еще наша миссия состоит в том, чтобы помогать военным реабилитироваться из-за спорта, из-за активного боления, из-за привлечения к тренировкам. Также все ребята военные, потому кроме спортивной части есть еще нагрузка, когда мы выполняем военные функции", — рассказывает главный тренер клуба Илья Галюза.

Кроме того, в тренерский штаб входит известный спортсмен, чемпион Украины по четырем видам спорта: гребли на каноэ, драгонботов, сапбордов и керлинга Александр Голубов. Он работает над физической подготовкой игроков и помогает восстанавливаться травмированным.

Именно благодаря спорту военные становятся сильнее ментально и психологически. А еще этой командой болеет вся 11 бригада имени Михаила Грушевского. На матчи всегда приходят военные. Это отдушина и для игроков, и для их собратьев.

Еще одна важная миссия — поддержать семьи погибших. С этой целью на команду обращают внимание партнеры и представители международных фондов и организаций. Благодаря этому команда может стать послами привлечения внимания к проблемам военных по всей стране.

"Многие сейчас говорят, что заниматься спортом и развивать спорт "не ко времени". Но как говорил известный украинский актер Леонид Быков: "Война проходит, а спорт вечный".

С помощью таких мер мы поддержим военных, которые возвращаются из зоны боевых действий, проходящих ротацию, чтобы они социализировались и проходили реабилитацию через спорт. Не замыкались и не ощущали на себе последствия стресса после травматического расстройства. Наша задача поддерживать семьи погибших Героев и возвращать раненых к жизни", — подчеркивает генеральный партнер клуба Елена Рабчук-Крылатова.

Пока команда продолжает борьбу за медали сразу в четырех соревнованиях: в Высшей и Первой лигах Зимнего первенства, Чемпионате Одесской области по футзалу и Высшей лиге Одесской лиги содружества. Но главная цель команды постепенно перейти на уровень профессионального футбола и приближать Победу Украины благодаря спортивным достижениям и социальным проектам.