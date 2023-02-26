"Марсель" – ПСЖ: возвращение Мбаппе, отсутствие Неймара и противостояние Малиновского и Месси

В Чемпионате Франции центральный матч лидеров

В воскресенье 26 февраля сыграют "Марсель" и ПСЖ. Второй сезон подряд эти команды встречаются на позднем этапе сезона, когда ведут борьбу за чемпионство напрямую между собой. И хотя у парижан 5 очков отрыва и считаются очевидным фаворитом на титул, их форма пока оставляет вопрос.

У кого больше шансов на победу, где и когда смотреть матч, в материале Новини.LIVE

5 поражений во всех турнирах в 2023 году, три из которых в феврале. ПСЖ лихорадит прилично. Интересно, что эту серию начал именно "Марсель" в Кубке Франции, когда победный мяч забил Малиновский.

Затем последовало поражение "Монако" в Лиге 1, когда дубль сделал Бен Йеддер, а в конце "Бавария" победила на европейской арене.

Возвращение Мбаппе, отсутствие Неймара

Важный фактор, который во всех этих матчах не играл из-за травмы Килиан Мбаппе. Месси и Неймар ответить на высокий прессинг по скоростным перемещениям не могли. Теперь тренер "Марселя" Тудор либо должен снизить давление на соперника без мяча, либо ждать контратак с участием Килиана.

Важно, что кроме Мбаппе к тренировкам на неделе вернулись Хакими и Мукиеле, хотя их кондиции вызывают вопросы. В ходе блестящего камбека против "Лилля" (4:3) в минувшие выходные ПСЖ также потерял двух ключевых игроков левого фланга - Мендеш потащил заднюю поверхность бедра, а Неймар серьезно травмировал голеностоп.

Травмы в защите "Марселя"

"Марсель" в последних десяти матчах чемпионата Франции проиграл всего один раз, а победная серия составляет уже три поединка.

🗓 𝚅𝚎𝚒𝚕𝚕𝚎 𝚍𝚎 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑 | 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚗 𝚟𝚞𝚎 👀 #OMPSG pic.twitter.com/nRkUv1bGGs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 25 марта, 2023

Но перед матчем с ПСЖ у наставника хозяев есть проблемы в обороне. Не сыграют защитники Амин Харит, Самуэл Жиго и Шансель Мбэмба, в основу сможет вернуться Эрик Байлли.

Мнение букмекеров и время матча

Прогноз букмекеров на обе команды примерно равен с минимальным преимуществом гостей: 2,65 против 2,6.

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию можно на Megogo.

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