"Марсель" – ПСЖ: возвращение Мбаппе, отсутствие Неймара и противостояние Малиновского и Месси
В воскресенье 26 февраля сыграют "Марсель" и ПСЖ. Второй сезон подряд эти команды встречаются на позднем этапе сезона, когда ведут борьбу за чемпионство напрямую между собой. И хотя у парижан 5 очков отрыва и считаются очевидным фаворитом на титул, их форма пока оставляет вопрос.
У кого больше шансов на победу, где и когда смотреть матч, в материале Новини.LIVE
-
В ISW узнали, зачем Лукашенко летит в Китай и при чем здесь россия
-
ВСУ за сутки уничтожили три российских беспилотника и несколько важных наземных целей
-
Придет потепление: синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине
-
Защитит ли Украину договор о сближении с НАТО: оценка ISW
-
Оккупанты пригнали в Крым срочников из Челябинска для строительства оборонных укреплений, — Генштаб
-
Днем будет облачно, пройдет дождь: какой будет погода в Одессе и области в воскресенье
-
За сутки ВСУ отразили 71 атаку окупантов на пяти направлениях, — Генштаб
-
Прощеное воскресенье 2023: как просить прощения и душевные открытки-прощения
-
Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках
-
Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы
5 поражений во всех турнирах в 2023 году, три из которых в феврале. ПСЖ лихорадит прилично. Интересно, что эту серию начал именно "Марсель" в Кубке Франции, когда победный мяч забил Малиновский.
Затем последовало поражение "Монако" в Лиге 1, когда дубль сделал Бен Йеддер, а в конце "Бавария" победила на европейской арене.
Возвращение Мбаппе, отсутствие Неймара
Важный фактор, который во всех этих матчах не играл из-за травмы Килиан Мбаппе. Месси и Неймар ответить на высокий прессинг по скоростным перемещениям не могли. Теперь тренер "Марселя" Тудор либо должен снизить давление на соперника без мяча, либо ждать контратак с участием Килиана.
🔝📺⚽️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 марта, 2023
Notre #TopButs 🆚 Marseille
⚡️ #LeClassique pic.twitter.com/VZSxIwEXDz
Важно, что кроме Мбаппе к тренировкам на неделе вернулись Хакими и Мукиеле, хотя их кондиции вызывают вопросы. В ходе блестящего камбека против "Лилля" (4:3) в минувшие выходные ПСЖ также потерял двух ключевых игроков левого фланга - Мендеш потащил заднюю поверхность бедра, а Неймар серьезно травмировал голеностоп.
Травмы в защите "Марселя"
"Марсель" в последних десяти матчах чемпионата Франции проиграл всего один раз, а победная серия составляет уже три поединка.
🗓 𝚅𝚎𝚒𝚕𝚕𝚎 𝚍𝚎 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑 | 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚗 𝚟𝚞𝚎 👀 #OMPSG pic.twitter.com/nRkUv1bGGs— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 25 марта, 2023
Но перед матчем с ПСЖ у наставника хозяев есть проблемы в обороне. Не сыграют защитники Амин Харит, Самуэл Жиго и Шансель Мбэмба, в основу сможет вернуться Эрик Байлли.
Мнение букмекеров и время матча
Прогноз букмекеров на обе команды примерно равен с минимальным преимуществом гостей: 2,65 против 2,6.
Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию можно на Megogo.
Спорт — это не только возможность поддержать боевой дух для военнослужащих, но и морально-психологическая поддержка и возможность проводить реабилитацию для раненых. Футбольный клуб "Южная Пальмира" НГУ дарит надежду болельщикам и собратьям, выигрывает медали в соревнованиях разного уровня, а также запускает важные социальные проекты.