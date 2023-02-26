Ярмоленко пропустить матч збірної України

Капітан збірної отримав серйозну травму

Український нападник Андрій Ярмоленко отримав пошкодження у матчі за Суперкубок ОАЕ між футбольними клубами "Аль-Айн" та "Аль-Шарджа". Гра завершилася мінімальною поразкою "Аль-Айна", який очолює Сергій Ребров, з рахунком 0:1.

Подробиці стану гравця збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

На думку колишнього працівника медичного відділу ФК "Рух" Дмитра Бабелюка, Ярмоленко травмував м'яз стегна і навряд чи допоможе збірній України у першому матчі кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Англії.

Капітан збірної України не зміг дограти перший тайм у грі за "Аль-Айн" через травму, отриману на 42-й хвилині гри.

Як видно з відео, гравець травмував чотириголовий м'яз стегна. Ярмоленко намагався присісти, намагаючись протестувати м'яз, і переконатися, що саме в цьому місці травма. М'язи передньої та задньої групи стегна часто травмуються під час спринту, що й трапилося цього разу.

Можна звернути увагу на реакцію Андрія на травму, адже досвідчені гравці, як правило, відразу відчувають, наскільки серйозна травма. Повага лікарям, які одразу вказали на заміну, не намагаючись дослідити ступінь травми на полі та повертати гравця для пробного навантаження.

"Залежно від складності травми, на відновлення від неї може піти від трьох до шести тижнів. Зважаючи на те, що матч проти Англії вже через чотири тижні, а ще слід потренуватися та набрати форму, шанси на те, що Андрій допоможе збірній мінімальні", — вважає Дмитро Бабелюк.

Після тривалої паузи без викликів в національну збірну України з футболу у команду, схоже, повертається Віталій Буяльський. Очікується, що півзахисник поїде з головною командою країни на збори в Лондоні та візьме участь у матчі проти Англії.

Гравці збірної України з футболу провели матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Олександр Зінченко вийшов з капітанською пов’язкою та допоміг "Арсеналу" перемогти на виїзді "Лестер" — 1:0. Віталій Миколенко відіграв весь матч за "Евертон", але поступився "Астон Віллі" — 0:2.

Руслан Малиновський зіграє в неділю 26 лютого у матчі "Марсель" та ПСЖ. Другий сезон поспіль ці команди зустрічаються на пізньому етапі сезону, коли уже ведуть боротьбу за чемпіонство напряму між собою. І хоча парижани мають п'ять очок відриву і вважаються очевидним фаворитом на титул, їхня форма поки що залишає питання.