Андрей Шевченко и Михаил Мудрик — известный тренер сравнил двух украинцев

Израильский тренер рассказал, что необходимо украинскому футболисту для прогресса

Бывший главный тренер "Челси" Аврам Грант поделился мнением о двух украинских футболистах. Израильский специалист сравнил Михаила Мудрика с Андреем Шевченко.

Грант не сомневается, что Мудрика ждет светлое будущее в Лондоне, сообщает Setanta Sport.

Аврам Грант считает, что зимняя трансферная кампания "Челси" обязательно даст клубу необходимый результат, однако на это необходимо время. Бывший наставник "синих" объяснил, чего не хватает команде для того, чтобы начать побеждать.

Что ждет Мудрика в "Челси"?

Отдельно Аврам Грант выделил украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика. Полузащитник должен привыкнуть к стилю своей новой команде, после чего раскроются его лучшие качества.

"Я считаю Мудрика великолепным игроком. Пока не стоит акцентировать внимание на его карьере в английской Премьер-лиге. У него будет шанс много добиться в лондонском клубе. Остается лишь надеяться, что у "Челси" появится стратегия, которая позволит Мудрику проявить себя наилучшим образом", — рассказал Аврам Грант.

Амбиции Мудрика

Израильский специалист отдельно прокомментировал сравнение Михаила Мудрика с бывшим форвардом "Челси" и сборной Украины Андреем Шевченко. Грант посоветовал пока не ставить перед молодым игроком слишком амбициозные цели и не сравнивать его с легендарными футболистами.

"Стоит остерегаться таких сравнений. Шевченко был выдающимся игроком. В оптимальной форме он считался самым лучшим нападающим мира. Это невероятный, фантастический спортсмен. К моему сожалению, мне довелось работать с ним уже на закате его карьеры. Михаилу будет тяжело достичь уровня Шевченко, но их и не нужно сравнивать. Каждому необходимо выжимать максимум из своих возможностей", — объяснил Аврам Грант.

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