Андрій Шевченко та Михайло Мудрик — відомий тренер порівняв двох українців

Ізраїльський тренер розповів, що необхідно українському футболісту для прогресу

Колишній головний тренер "Челсі" Аврам Грант поділився думкою про двох українських футболістів. Ізраїльський фахівець порівняв Михайла Мудрика з Андрієм Шевченком.

Грант не сумнівається, що на Мудрика чекає світле майбутнє в Лондоні, повідомляє Setanta Sport.

Аврам Грант вважає, що зимова трансферна кампанія "Челсі" обов'язково дасть клубу необхідний результат, проте на це потрібен час. Колишній наставник "синіх" пояснив, чого не вистачає команді, щоб почати перемагати.

Що чекає на Мудрика в "Челсі"?

Окремо Аврам Грант виділив українського півзахисника "Челсі" Михайла Мудрика. Півзахисник має звикнути до стилю своєї нової команди, після чого розкриються його найкращі якості.

"Я вважаю Мудрика чудовим гравцем. Поки не варто акцентувати на його кар'єрі в англійській Прем'єр-лізі. Матиме шанс багато досягти в лондонському клубі. Залишається лише сподіватися, що у "Челсі" з'явиться стратегія, яка дозволить Мудрику проявити себе найкращим чином", — розповів Аврам Грант.

Амбіції Мудрика

Ізраїльський фахівець окремо прокоментував порівняння Михайла Мудрика із колишнім форвардом "Челсі" та збірною України Андрієм Шевченком. Грант порадив поки що не ставити перед молодим гравцем надто амбітні цілі та не порівнювати його з легендарними футболістами.

"Варто остерігатися таких порівнянь. Шевченко був видатним гравцем. В оптимальній формі він вважався найкращим нападником світу. Це неймовірний, фантастичний спортсмен. На мій жаль, мені довелося працювати з ним вже наприкінці його кар'єри. Михайлу буде важко досягти рівня Шевченка, але їх і не потрібно порівнювати. Кожному необхідно вичавлювати максимум своїх можливостей", — пояснив Аврам Грант.

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