Михаил Мудрик может вернуться в донецкий Шахтер

Украинец до сих пор не забил ни одного гола в английской Премьер-лиге

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о перспективах Михаила Мудрика в лондонском "Челси".

Хорватский специалист предположил, что украинец не счастлив на "Стэмфорд Бридж", сообщает Football Ramble.

Английский "Челси" потратил на новичков в январе 2023 года больше 300 млн евро. Третья часть этих средств была заплачена "Шахтеру" за 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика.

Украинцу пока не удалось стать одним из лидеров английской команды. Мудрик не демонстрирует тот футбол, из-за которого на него обратили внимание лучшие клубы Европы.

Стоимость Мудрика

Директор "Шахтера" по футболу не считает завышенной трансферную стоимость Михаила Мудрика. Он напомнил, что "горняки" прекрасно умеют работать на трансферном рынке.

"Ни я, ни президент "Шахтера", ни кто-либо еще в клубе определяет стоимость футболистов. Это делает рынок. Мудрик является одним из лучших игроков Европы на своей позиции после Мбаппе и Винисиуса. Если кто хочет купить игрока в "Шахтере", он обязан проявить уважение. Мы знаем, как продавать и как покупать футболистов", — заявил Дарио Срна.

Будущее Мудрика

Последнюю победу "Челси" одержал накануне дебюта Михаила Мудрика, обыграв "Кристал Пэлас". С тех пор "синие" провели шесть поединков и проиграли три последних матча подряд. Украинец не отметился на поле результативными действиями.

"У Мудрика есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в ближайшие несколько лет. Михаил несчастлив в "Челси", и мы не можем обвинять его в этом. У команды кризис, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, когда в следующий раз смогут добиться успеха.

Тем временем клуб, к которому мог перейти Мудрик, "Арсенал", на вершине АПЛ. Возможно, Михаил хотел бы играть в составе "канониров". Но ничего, после войны "Шахтер" выкупит Мудрика", — рассказал Дарио Срна.

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