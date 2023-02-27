Сборная Украины по фехтованию завоевали шесть медалей на ЮЧЕ-2023

Украинские спортсмены достойно выступили на престижном турнире



Сборная Украины по фехтованию сумела завоевать шесть медалей на юниорском и кадетском чемпионате Европы-2023.

На счету украинских спортсменов одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды, сообщает Twitter-аккаунт Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

В воскресенье, 26 ноября, в эстонском Таллине завершился ЮЧЕ-2023 по фехтованию. Сборная Украины продемонстрировала первоклассный результат, заработав на турнире шесть медалей разного достоинства.

Успехи украинцев в последний день турнира

Дарий Лукашенко в возрасте семнадцати лет в последний день турнира сумел завоевать серебряную медаль. В драматическом финальном матче украинец минимально уступил итальянцу Марко Маструлло (14:15).

🤺⚡️🇺🇦🥈В останній день особистих змагань на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування на другу сходинку п’єдесталу зійшов 17-річний шабліст Дарій Лукашенко, принісши таким чином Україні вже шосту нагороду у Таллінні.



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📷 EFC#націяпереможців #НОК pic.twitter.com/iok5RtHQzf — НОК України (@OlympicUA) February 26, 2023

Кристина Петрова стала серебряной призеркой турнира по фехтованию на рапирах среди юниоров. В сложном поединке талантливая фехтовальщица уступила итальянке Джулии Аморе (13:15). Юниорская часть программы для Украины принесла два "серебра".

До этого на чемпионате Европы среди кадетов сборная Украины завоевала четыре медали (1–0–3). На высшую ступеньку пьедестала взошла шпажистка Эмили Конрад, на третью — ее подруга по команде Анна Максименко.

Среди рапиристов третье место занял Андрей Черкашин. А еще одну бронзовую медаль завоевала украинская команда в командном первенстве среди шпажисток (Анна Максименко, Эмили Конрад, Полина Спиридонова, Устина Огон).

Напомним, в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.