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Украинские фехтовальщики завоевали шесть медалей на ЮЧЕ-2023

27 февраля 2023 08:19
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Сборная Украины по фехтованию завоевали шесть медалей на ЮЧЕ-2023
Украинские спортсмены достойно выступили на престижном турнире
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич


Сборная Украины по фехтованию сумела завоевать шесть медалей на юниорском и кадетском чемпионате Европы-2023.

На счету украинских спортсменов одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды, сообщает Twitter-аккаунт Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. 

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В воскресенье, 26 ноября, в эстонском Таллине завершился ЮЧЕ-2023 по фехтованию. Сборная Украины продемонстрировала первоклассный результат, заработав на турнире шесть медалей разного достоинства.  

Успехи украинцев в последний день турнира

Дарий Лукашенко в возрасте семнадцати лет в последний день турнира сумел завоевать серебряную медаль. В драматическом финальном матче украинец минимально уступил итальянцу Марко Маструлло (14:15).

Кристина Петрова стала серебряной призеркой турнира по фехтованию на рапирах среди юниоров. В сложном поединке талантливая фехтовальщица уступила итальянке Джулии Аморе (13:15). Юниорская часть программы для Украины принесла два "серебра".

До этого на чемпионате Европы среди кадетов сборная Украины завоевала четыре медали (1–0–3). На высшую ступеньку пьедестала взошла шпажистка Эмили Конрад, на третью — ее подруга по команде Анна Максименко.

Среди рапиристов третье место занял Андрей Черкашин. А еще одну бронзовую медаль завоевала украинская команда в командном первенстве среди шпажисток (Анна Максименко, Эмили Конрад, Полина Спиридонова, Устина Огон).

Напомним, в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице. 

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