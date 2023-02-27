Збірна України з фехтування здобули шість медалей на ЮЧЄ-2023

Українські спортсмени гідно виступили на престижному турнірі



Збірна України з фехтування зуміла здобути шість медалей на юніорському та кадетському чемпіонаті Європи-2023.

На рахунку українських спортсменів одна золота, дві срібні та три бронзові нагороди, повідомляє Twitter-аккаунт Національного олімпійського комітету (НОК) України.

У неділю, 26 листопада, в естонському Таллінні завершився ЮЧЕ-2023 з фехтування. Збірна України продемонструвала першокласний результат, заробивши на турнірі шість медалей різної гідності.

Успіхи українців в останній день турніру

Дарій Лукашенко у віці сімнадцяти років в останній день турніру зумів вибороти срібну медаль. У драматичному фінальному матчі українець мінімально поступився італійцеві Марко Маструлло (14:15).

🤺⚡️🇺🇦🥈В останній день особових змагань на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування на другу сходинку п'єдесталу зійшов 17-річний шабліст Дарій Лукашенко, принісши таким чином Україні вже шосту нагороду у Таллінні.



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📷 EFC #націяпереможців #НОК pic.twitter.com/iok5RtHQzf — НОК України (@OlympicUA) February 26, 2023

Христина Петрова стала срібною призеркою турніру з фехтування на рапірах серед юніорів. У складному поєдинку талановита фехтувальниця поступилася італійці Джулії Аморе (13:15). Юніорська частина програми для України принесла два "срібла".

До цього на чемпіонаті Європи серед кадетів збірна України здобула чотири медалі (1–0–3). На найвищу сходинку п'єдесталу зійшла шпажистка Емілі Конрад, на третю — її подруга по команді Ганна Максименко.

Серед рапіристів третє місце посів Андрій Черкашин. А ще одну бронзову медаль здобула українська команда у командній першості серед шпажисток (Ганна Максименко, Емілі Конрад, Поліна Спірідонова, Устина Огон).

Нагадаємо, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" значно поступився вдома "ПСЖ". Чинні чемпіони відірвалися від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.