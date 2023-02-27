Михайло Мудрик може повернутися до донецького Шахтаря

Українець досі не забив жодного гола в англійській Прем'єр-лізі

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна розповів про перспективи Михайла Мудрика у лондонському "Челсі".

Хорватський фахівець припустив, що українець не щасливий на "Стемфорд Брідж", повідомляє Football Ramble.

Англійський "Челсі" витратив на новачків у січні 2023 року понад 300 млн євро. Третю частину цих коштів було заплачено "Шахтарю" за 22-річного півзахисника Михайла Мудрика.

Українцю поки що не вдалося стати одним із лідерів англійської команди. Мудрик не демонструє той футбол, через який на нього звернули увагу найкращі клуби Європи.

Вартість Мудрика

Директор "Шахтаря" з футболу не вважає завищеною трансферну вартість Михайла Мудрика. Він нагадав, що "гірники" чудово вміють працювати на трансферному ринку.

"Ні я, ні президент "Шахтаря", ні хтось ще в клубі визначає вартість футболістів. Це робить ринок. Мудрик є одним із найкращих гравців Європи на своїй позиції після Мбаппе та Вінісіуса. Якщо хтось хоче купити гравця в "Шахтарі", він зобов'язаний виявити повагу. Ми знаємо, як продавати і як купувати футболістів", — заявив Даріо Срна.

Майбутнє Мудрика

Останню перемогу "Челсі" здобув напередодні дебюту Михайла Мудрика, обігравши "Крістал Пелас". З того часу "сині" провели шість поєдинків і програли три останні матчі поспіль. Українець не відзначився на полі результативними діями.

"У Мудрика є всі якості, щоб бути одним з найкращих гравців Прем'єр-ліги в найближчі кілька років. Михайло нещасливий у "Челсі", і ми не можемо звинувачувати його в цьому. У команди криза, вони не вигравали понад місяць, і незрозуміло, коли наступного разу зможуть досягти успіху.

Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик, "Арсенал", на вершині АПЛ. Можливо, Михайло хотів би грати у складі "канонірів". Але нічого, після війни "Шахтар" викупить Мудрика", — розповів Даріо Срна.

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