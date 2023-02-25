Грэма Поттера угрожают убить

Грэм Поттер получил угрозы в убийстве его и семьи: что будет делать тренер "Челси"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер в пятницу сделал шокирующее заявление о том, что ему и его семье посылали угрозы смерти. Наставник оказался под возрастающим давлением из-за неутешительных результатов его команды, которая не может выиграть уже 5 матчей подряд и опустилась на 10 место в АПЛ.
О том, насколько тяжело работать в таких условиях тренер рассказал в интервью Daily Mail.
-
Константиновка в огне: российская армия использует фосфорные снаряды
-
Оккупанты уничтожили в Авдеевке школу, которую в 2021 году полностью реконструировали
-
"Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь": Зеленский рассказал про отвагу украинцев в войне
-
Правительство Британии бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на Евровидение
-
С памятника репрессированным украинцам в Петербурге убрали слова "невинно убиенным"
-
Орбан снова за свое: Венгрия колеблется, кто же виноват в войне в Украине
-
Капитан Зинченко привел "Арсенал" к победе, а Миколенко уступил "Эвертону"
-
В Мариуполе снова горел зерновой терминал
-
Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела
-
В Сальвадоре создают мегатюрьму на десятки тысяч человек
"Это непросто. Когда ты идешь на работу и кто-то на тебя кричит и оскорбляет, или когда тебя называют худшим человеком в истории клуба, это никогда не приятно. Можно сказать: "Да меня это не волнует", но вы знаете, что это ложь , потому что каждого волнует, что о нем думают люди. Мы стремимся поддерживать хорошую связь с социумом", – говорит Поттер.
Тренер сообщил, что его дело действовать так, как он считает нужным ради команды и клуба, и действовать с правильной для себя честностью. Он пообещал не быть фальшивым и быть собой и сделать все, что в его силах. Но добавил об ужасных письмах.
"Когда вы задаете мне вопрос: "Это сложно? Не просто? Неприятно слышать?" Несмотря на то, что я получал и поддержку, мне присылали не самые приятные электронные письма с желанием моей смерти и смерти моих детей. Конечно, совсем не приятно получать подобное", — делится Грэм.
Уже в воскресенье "Челси" будет играть в чемпионате важный матч против "Тоттенхэма", а затем в Лиге Чемпионов ответный матч против "Боруссии" из Дортмунда, но Поттер смотрит далеко вперед.
"Но если я буду приходить сюда и буду оставаться нормальным человеком, тогда, через 6 месяцев или 6 лет, я смогу обернуться и сказать: "Я хорошо исполнил там свою роль, в достаточно сложных обстоятельствах", и смогу гордиться этим", — считает коуч.
Игроки сборной Украины по футболу провели матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой и помог "Арсеналу" победить на выезде "Лестер" - 1:0. Виталий Миколенко отыграл весь матч за "Эвертон", но уступил "Астон Вилли" – 0:2.