Грэма Поттера угрожают убить

Наставнику угрожают из-за жалких результатов

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер в пятницу сделал шокирующее заявление о том, что ему и его семье посылали угрозы смерти. Наставник оказался под возрастающим давлением из-за неутешительных результатов его команды, которая не может выиграть уже 5 матчей подряд и опустилась на 10 место в АПЛ.

О том, насколько тяжело работать в таких условиях тренер рассказал в интервью Daily Mail.

"Это непросто. Когда ты идешь на работу и кто-то на тебя кричит и оскорбляет, или когда тебя называют худшим человеком в истории клуба, это никогда не приятно. Можно сказать: "Да меня это не волнует", но вы знаете, что это ложь , потому что каждого волнует, что о нем думают люди. Мы стремимся поддерживать хорошую связь с социумом", – говорит Поттер.

Тренер сообщил, что его дело действовать так, как он считает нужным ради команды и клуба, и действовать с правильной для себя честностью. Он пообещал не быть фальшивым и быть собой и сделать все, что в его силах. Но добавил об ужасных письмах.

"Когда вы задаете мне вопрос: "Это сложно? Не просто? Неприятно слышать?" Несмотря на то, что я получал и поддержку, мне присылали не самые приятные электронные письма с желанием моей смерти и смерти моих детей. Конечно, совсем не приятно получать подобное", — делится Грэм.

Уже в воскресенье "Челси" будет играть в чемпионате важный матч против "Тоттенхэма", а затем в Лиге Чемпионов ответный матч против "Боруссии" из Дортмунда, но Поттер смотрит далеко вперед.

"Но если я буду приходить сюда и буду оставаться нормальным человеком, тогда, через 6 месяцев или 6 лет, я смогу обернуться и сказать: "Я хорошо исполнил там свою роль, в достаточно сложных обстоятельствах", и смогу гордиться этим", — считает коуч.

Игроки сборной Украины по футболу провели матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой и помог "Арсеналу" победить на выезде "Лестер" - 1:0. Виталий Миколенко отыграл весь матч за "Эвертон", но уступил "Астон Вилли" – 0:2.





