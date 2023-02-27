Хави назвал причины поражения Барселоны от Альмерии

Каталонцы потерпели второе подряд поражение за неделю

В поединке 23-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" неожиданно проиграла на выезде "Альмерии" со счетом 0:1.

Это первое поражение каталонцев с октября 2022 года, напоминает EMD.

Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Туре. Хозяева поля прекрасно подготовились к поединку и не позволили игрокам "Барселоны" создать опасные моменты у ворот Фернандо Мартинеса.

Новое фиаско "Барселоны"

Каталонцы играли без нескольких важных футболистов основы. "Барселона" до сих пор не может рассчитывать на травмированных Педри и Дембеле. Тренеру пришлось выпускать на замену для усиления атаки новинального защитника Араухо.

"Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать — вот что меня беспокоит больше всего.

Приносим извинения болельщикам. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол", — рассказал Хави.

Разрыв в турнирной таблице сократился

Накануне мадридский "Реал" не смог выиграть в дерби у "Атлетико" (1:1). "Барселона" получила шанс довести отрыв от действующих чемпионов Испании до десяти очков, но не смогла воспользоваться этой возможностью. Теперь команды в турнирной таблице разделяют всего семь пунктов.

"После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно. Первый тайм — наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас сохраняется небольшой отрыв в турнирной таблице", — добавил Хави.

Напомним, в рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.

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