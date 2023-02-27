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"Найгірша гра в сезоні": Хаві назвав причини поразки "Барселони" від "Альмерії"

27 лютого 2023 08:59
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Хаві назвав причини поразки Барселони від Альмерії
Каталонці зазнали другої поспіль поразки за тиждень
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У поєдинку 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" несподівано програла на виїзді "Альмерії" з рахунком 0:1.

Це перша поразка каталонців з жовтня 2022 року, нагадує EMD.

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Єдиний гол у матчі у середині першого тайму забив Туре. Господарі поля чудово підготувалися до поєдинку та не дозволили гравцям "Барселони" створити небезпечні моменти біля воріт Фернандо Мартінеса.

Нове фіаско "Барселони"

Каталонці грали без кількох важливих футболістів основи. "Барселона" досі не може розраховувати на травмованих Педрі та Дембеле. Тренерові довелося випускати на заміну для посилення атаки захисника Араухо.

Альмерія - Барселона

"Ми зазнали невдачі, і ми не маємо виправдань. У першому таймі нам не вистачало пристрасті. У нас не було ні інтенсивності, ні бажання перемагати — ось що мене турбує найбільше.

Просимо вибачення вболівальникам. Ми втратили чудову нагоду. Ми не виграємо Ла Лігу три роки. Я цього не розумію. Ми не заслуговували на перемогу і повинні взяти на себе відповідальність. Я дуже злий", — розповів Хаві.

Розрив у турнірній таблиці скоротився

Напередодні мадридський "Реал" не зміг виграти у дербі у "Атлетіко" (1:1). "Барселона" здобула шанс довести відрив від чинних чемпіонів Іспанії до десяти очок, але не змогла скористатися цією можливістю. Тепер команди у турнірній таблиці поділяють лише сім пунктів.

"Після перерви ми намагалися зробити все можливе, але цього було недостатньо, та й було надто пізно. Перший тайм — наша найгірша гра в сезоні. Це моя відповідальність. На щастя, у нас зберігається невеликий відрив у турнірній таблиці", — додав Хаві.

Нагадаємо, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" значно поступився вдома "ПСЖ". Чинні чемпіони відірвалися від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Збірна України з фехтування зуміла здобути шість медалей на юніорському та кадетському чемпіонаті Європи-2023.

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