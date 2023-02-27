Адриана Лима стала глобальным послом ФИФА

Джанни Инфантино пригласил в ФИФА известную бразильянку

Международная федерация футбола (ФИФА) пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

Знаменитая модель станет участницей глобальных инициатив ФИФА, сообщает официальный сайт федерации.

41-летняя Адриана Лима уже более двадцати лет остается одной из самых популярных супермоделей в мире. Помимо этого она развивает несколько бизнес-проектов и периодически снимается в кино.

Адриана Лима в ФИФА

В качестве глобального посла ФИФА Адриана Лима будет разрабатывать, продвигать и участвовать в глобальных инициативах с участием болельщиков со всего мира.

"Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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