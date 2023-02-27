Супермодель Адриана Лима стала глобальным послом ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.
Знаменитая модель станет участницей глобальных инициатив ФИФА, сообщает официальный сайт федерации.
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41-летняя Адриана Лима уже более двадцати лет остается одной из самых популярных супермоделей в мире. Помимо этого она развивает несколько бизнес-проектов и периодически снимается в кино.
Адриана Лима в ФИФА
В качестве глобального посла ФИФА Адриана Лима будет разрабатывать, продвигать и участвовать в глобальных инициативах с участием болельщиков со всего мира.
"Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете её теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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