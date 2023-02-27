Адріана Ліма стала глобальним послом ФІФА

Джанні Інфантіно запросив у ФІФА відому бразильську красуню

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пішла на несподіваний крок у рамках популяризації спорту. Новим глобальним послом організації стала відома бразильська супермодель Адріана Ліма.

Відома модель стане учасницею глобальних ініціатив ФІФА, повідомляє офіційний сайт федерації.

41-річна Адріана Ліма вже понад двадцять років залишається однією з найпопулярніших супермоделей у світі. Крім цього, вона розвиває кілька ділових проєктів і періодично знімається в кіно.

Адріана Ліма у ФІФА

Як глобальний посол ФІФА Адріан Ліма буде розробляти, просувати й брати участь у глобальних ініціативах за участю вболівальників з усього світу.

"Коли ви зустрічаєтеся з Адріаною, ви відразу ж відчуваєте її теплоту, доброту і те, наскільки вона відкрита і захоплена футболом. Вона живе і дихає нашою грою. Саме тому вона може стати чудовою сполучною ланкою між ФІФА та вболівальниками по всьому світу", — заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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