Супермодель Адріана Ліма стала глобальним послом ФІФА
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пішла на несподіваний крок у рамках популяризації спорту. Новим глобальним послом організації стала відома бразильська супермодель Адріана Ліма.
Відома модель стане учасницею глобальних ініціатив ФІФА, повідомляє офіційний сайт федерації.
-
Біткоїн втрачає у вартості: яка зараз ситуація на цифровому ринку
-
У Туреччині знову стався землетрус: деталі
-
Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59
-
На Львівщині затримали інспекторку митного поста "Яворів"
-
Китай прокоментував можливу зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна
-
НБУ змінив обсяги продажу валюти для підтримки курсу гривні: що відомо
-
Марченко привітав Одещину з днем народження: цікаві факти про регіон
-
Відомий тренер порівняв Андрія Шевченка та Михайла Мудрика: кому віддав перевагу
-
Масове вручення повісток: чи можуть мобілізувати з хворобами серця
-
Київська влада нагадала про штрафи за торгівлю первоцвітами
41-річна Адріана Ліма вже понад двадцять років залишається однією з найпопулярніших супермоделей у світі. Крім цього, вона розвиває кілька ділових проєктів і періодично знімається в кіно.
Адріана Ліма у ФІФА
Як глобальний посол ФІФА Адріан Ліма буде розробляти, просувати й брати участь у глобальних ініціативах за участю вболівальників з усього світу.
"Коли ви зустрічаєтеся з Адріаною, ви відразу ж відчуваєте її теплоту, доброту і те, наскільки вона відкрита і захоплена футболом. Вона живе і дихає нашою грою. Саме тому вона може стати чудовою сполучною ланкою між ФІФА та вболівальниками по всьому світу", — заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Нагадаємо, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" значно поступився вдома "ПСЖ". Чинні чемпіони відірвалися від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.
Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розповів, за якої умови Михайло Мудрик може повернутися з "Челсі" до донецького клубу.
Головний тренер "Барселони" Хаві назвав причини другої поспіль поразки команди у всіх турнірах.