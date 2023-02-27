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Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг: Калинина впервые попала в топ-30

27 февраля 2023 11:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Ангелина Калинина впервые попала в топ-30 рейтинга WTA
Украинские теннисистки продемонстрировали прогресс и хорошие результаты
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Украинские спортсменки улучшили собственные позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 

Ангелина Калинина установила очередной персональный рекорд, сообщает официальный сайт WTA. 

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26-летняя Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины. Более того, спортсменка из Новой Каховки добилась выдающегося прогресса и впервые в своей профессиональной карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA. 

Ангелина Калинина

Хуже всего позиция у бывшей полуфиналистки "Уимблдона" Элины Свитолиной. Длительная пауза в карьере привела к тому, что бывшая первая ракетка Украины оказалась в наихудшем положении из всех теннисисток Украины. 

Отдельно необходимо отметить прогресс Марты Костюк, Леси Цуренко и Даяны Ястремской. А вот первая десятка лучших теннисисток мира не претерпела изменений. 

Рейтинг WTA (первая десятка) 

  1. Ига Свентек (Польша) — 10585
  2. Арина Соболенко — 6100
  3. Джессика Пегула (США) — 5495
  4. Онс Жабер (Тунис) — 4921
  5. Каролин Гарсия (Франция) — 4835
  6. Кори Гауф (США) — 4251
  7. Мария Саккари (Греция) — 3451
  8. Дарья Косаткина — 3375
  9. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360
  10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935

Практически все украинские теннисистки сумели улучшить свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым периодом.

29 (33). Ангелина Калинина (Украина) — 1422

52 (55). Марта Костюк (Украина) — 1020

84 (84). Екатерина Байндль (Украина) — 748

98 (100). Леся Цуренко (Украина) — 670

103 (122). Даяна Ястремская (Украина) — 641

157 (159). Дарья Снигур (Украина) — 411

262 (280). Екатерина Завацкая (Украина) — 252

288 (283). Екатерина Володько (Украина) — 213

508 (510). Элина Свитолина (Украина) — 80

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