Ангелина Калинина впервые попала в топ-30 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг: Калинина впервые попала в топ-30
Украинские спортсменки улучшили собственные позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ангелина Калинина установила очередной персональный рекорд, сообщает официальный сайт WTA.
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26-летняя Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины. Более того, спортсменка из Новой Каховки добилась выдающегося прогресса и впервые в своей профессиональной карьере поднялась в топ-30 рейтинга WTA.
Хуже всего позиция у бывшей полуфиналистки "Уимблдона" Элины Свитолиной. Длительная пауза в карьере привела к тому, что бывшая первая ракетка Украины оказалась в наихудшем положении из всех теннисисток Украины.
Отдельно необходимо отметить прогресс Марты Костюк, Леси Цуренко и Даяны Ястремской. А вот первая десятка лучших теннисисток мира не претерпела изменений.
Рейтинг WTA (первая десятка)
- Ига Свентек (Польша) — 10585
- Арина Соболенко — 6100
- Джессика Пегула (США) — 5495
- Онс Жабер (Тунис) — 4921
- Каролин Гарсия (Франция) — 4835
- Кори Гауф (США) — 4251
- Мария Саккари (Греция) — 3451
- Дарья Косаткина — 3375
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935
Практически все украинские теннисистки сумели улучшить свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым периодом.
29 (33). Ангелина Калинина (Украина) — 1422
52 (55). Марта Костюк (Украина) — 1020
84 (84). Екатерина Байндль (Украина) — 748
98 (100). Леся Цуренко (Украина) — 670
103 (122). Даяна Ястремская (Украина) — 641
157 (159). Дарья Снигур (Украина) — 411
262 (280). Екатерина Завацкая (Украина) — 252
288 (283). Екатерина Володько (Украина) — 213
508 (510). Элина Свитолина (Украина) — 80
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