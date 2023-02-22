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Калинина снялась с теннисного турнира: ее может заменить Ястремская

22 февраля 2023 17:38
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Калинина снялась с теннисного турнира — ее может заменить Ястремская
Украинка решила пропустить один из февральских турниров
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина приняла решение не участвовать в международном турнире WTA 250 в Остине, США. Спортсменка пропустит соревнование на харде. 

Вместо Ангелины Калининой на корт может выйти другая украинская спортсменка, сообщает Sport.ua

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26-летняя Ангелина Калинина решила взять паузу в выступлениях после того, как ранее этим утром выбыла из турнира WTA 1000 в Дубае на стадии 1/8. 

Даяна Ястремская

Кто заменит Калинину?

Украинка снялась с хардового турнира WTA 250 в американском Остине, который состоится с 27 февраля по пятое марта 2023 года. Ангелину Калинину может заменить другая украинка. 22-летняя Даяна Ястремская была в альтернативном списке и готова выйти на корт вместо своей соотечественницы.

Интересно, что Калинина и Ястремская на этой неделе участвовали в очном матче в рамках турнирах WTA 1000 в Дубае. Первая ракетка Украины оказалась сильнее и победила молодую соперницу в трех сетах. 

Турнир в Остине вернулся в календарь WTA после 11 лет отсутствия соревнований такого уровня в Техасе. Призовой фонд соревнований ATX Open составит 259 303 тысяч долларов. 

Напомним, болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.

Руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

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