Калинина снялась с теннисного турнира: ее может заменить Ястремская
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина приняла решение не участвовать в международном турнире WTA 250 в Остине, США. Спортсменка пропустит соревнование на харде.
Вместо Ангелины Калининой на корт может выйти другая украинская спортсменка, сообщает Sport.ua.
-
Полякова зачитала стихотворение о путине, ставшем хитом в соцсетях
-
Эксперты назвали основные реформы для бизнеса в Украине с начала войны
-
Одесская область получила полсотни генераторов от ЕС
-
В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: удивительные фото
-
"Не удивлен успехами Артеты": Хави похвалил главного тренера "Арсенала"
-
К годовщине вторжения в четырех странах ЕС покажут трофейные российские танки
-
Эксперты перечислили основные реформы в Украине с начала войны
-
В Китае технологическим компаниям запретили предлагать пользователям доступ к ChatGPT
-
На Запорожье оккупанты разбирают машины гражданских на запчасти для своей военной техники, — Генштаб
-
Путинист Газманов, выступая в Лужниках, заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей
26-летняя Ангелина Калинина решила взять паузу в выступлениях после того, как ранее этим утром выбыла из турнира WTA 1000 в Дубае на стадии 1/8.
Кто заменит Калинину?
Украинка снялась с хардового турнира WTA 250 в американском Остине, который состоится с 27 февраля по пятое марта 2023 года. Ангелину Калинину может заменить другая украинка. 22-летняя Даяна Ястремская была в альтернативном списке и готова выйти на корт вместо своей соотечественницы.
Интересно, что Калинина и Ястремская на этой неделе участвовали в очном матче в рамках турнирах WTA 1000 в Дубае. Первая ракетка Украины оказалась сильнее и победила молодую соперницу в трех сетах.
Турнир в Остине вернулся в календарь WTA после 11 лет отсутствия соревнований такого уровня в Техасе. Призовой фонд соревнований ATX Open составит 259 303 тысяч долларов.
Напомним, болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.
Руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена.