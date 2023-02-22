Калініна знялася з тенісного турніру — її може замінити Ястремська

Українка вирішила зробити пропустити один із лютневих турнірів

Перша ракетка України Ангеліна Калініна вирішила не брати участь у міжнародному турнірі WTA 250 в Остіні, США. Спортсменка пропустить змагання на харді

Замість Ангеліни Калініної на корт може вийти інша українська спортсменка, повідомляє Sport.ua.

26-річна Ангеліна Калініна вирішила взяти паузу у виступах після того, як раніше цього ранку вибула з турніру WTA 1000 у Дубаї на стадії 1/8.

Хто замінить Калініну?

Українка знялася з хардового турніру WTA 250 в американському Остіні, який відбудеться з 27 лютого до 5 березня 2023 року. Ангеліну Калініну може замінити інша українка. 22-річна Даяна Ястремська була в альтернативному списку та готова вийти на корт замість своєї землячки.

Цікаво, що Калініна та Ястремська цього тижня брали участь в очному матчі в рамках турнірів WTA 1000 у Дубаї. Перша ракетка України виявилася сильнішою та перемогла молоду суперницю у трьох сетах.

Турнір в Остіні повернувся до календаря WTA після 11 років відсутності змагань такого рівня у Техасі. Призовий фонд змагань ATX Open становитиме 259 303 тисячі доларів.

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