Ангелина Калинина проиграла в 1/8 турнира WTA 1000 в Дубае

Украинка уступила сопернице из Чехии и выбыла из борьбы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина досрочно прекратила борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В поединке третьего круга украинка уступила сопернице из Чехии, сообщают Новини.LIVE.

В среду, 22 февраля, первая ракетка Ангелина Калинина (№33 WTA) сыграла поединок третьего круга турнира WTA 1000 в Дубае. Ее сопернице стала Каролина Плишкова (№18 WTA) из Чехии.

Тяжелый матч для Калининой

Матч длился два часа и 45 минут. Украинка навязала сопернице борьбу, но не сумела довести поединок до победы Ангелина Калинина шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырех брейк-поинтов.

Это была уже вторая встреча Калининой и Плишковой. Чешская спортсменка одержала две победы над Украинкой. В следующем матче Каролина сыграет либо с Игой Свентек, либо с Людмилой Самсоновой.

Dubai Duty Free Tennis Championships

WTA 1000. Хард

Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия) — 5:7, 7:6, 2:6

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