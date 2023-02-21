Ангелина Калинина одолела Даяну Ястремскую на турнире WTA 1000

Украинская теннисистка пробилась в третий круг престижного турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла второй подряд матч на престижном международном турнире в Дубае. На этот раз первая ракетка страны сломила сопротивление своей соотечественницы Даяны Ястремской.

В своей карьере Калинина выиграла оба поединка у Ястремской, напоминают Новини.LIVE.

Противостояние двух украинок

Во вторник, 21 февраля, первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№33 WTA) встретилась на корте турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) с соотечественницей Даяной Ястремской (№122 WTA). Матч второго круга престижного турнира завершился победой Калининой, которой понадобилось для этого три сета.

Поединок получился длительным, ни одна из соперниц не хотела проигрывать. Общая продолжительность матча составила два часа и 19 минут.

Ангелина Калинина два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь из десяти брейк-поинтов. Даяна Ястремская семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 17 брейк-поинтов. Таким образом, в дуэли этих теннисисток Калинина ведет со счетом 2:0.

В следующем раунде Ангелина сыграет против Каролины Плишковой (№18 WTA) или Марии Саккари (№7 WTA).

Dubai Duty Free Tennis Championships

WTA 1000. Хард

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) — Даяна Ястремская (Украина) — 5:7, 6:2, 6:3

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