Ангеліна Калініна здолала Даяну Ястремську на турнірі WTA 1000

Українська тенісистка пробилася до третього кола престижного турніру в ОАЕ

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла другий поспіль матч на престижному міжнародному турнірі у Дубаї. Цього разу перша ракетка країни зламала опір своєї землячки Даяни Ястремської.

У своїй кар'єрі Калініна виграла обидва поєдинки у Ястремської, нагадують Новини.LIVE.

Протистояння двох українок

У вівторок, 21 лютого, перша ракетка України Ангеліна Калініна (№33 WTA) зустрілася на корті турніру WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) із землячкою Даяною Ястремською (№122 WTA). Матч другого кола престижного турніру завершився перемогою Калініної, якій знадобилося для цього три сети.

Поєдинок вийшов тривалим, жодна із суперниць не хотіла програвати. Загальна тривалість матчу склала дві години та 19 хвилин.

Ангеліна Калініна двічі подала навиліт, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала вісім з десяти брейк-поінтів. Даяна Ястремська сім разів подала навиліт, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала п'ять із 17 брейк-поінтів. Таким чином, у дуелі цих тенісисток Калініна веде з рахунком 2:0.

У наступному раунді Ангеліна зіграє проти Кароліни Плішкової (№18 WTA) або Марії Саккарі (№7 WTA).

Dubai Duty Free Tennis Championships

WTA 1000. Хард

Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Даяна Ястремська (Україна) — 5:7, 6:2, 6:3

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