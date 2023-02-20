Ангелина Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову

Украинская теннисистка обыграла россиянку на престижном турнире: как закончился матч
На турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) украинка Ангелина Калинина в тяжелом поединке обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову.
Первая ракетка Украины сломила сопротивление соперницы за три сета, сообщают Новини.LIVE.
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В понедельник, 20 февраля, Ангелина Калинина (№33 WTA) провела свой первый поединок в основе турнира WTA 1000 в Дубае. В соперницы 26-летней украинке досталась россиянка Вероника Кудерметова (№11 WTA), которая выступает на первенстве под нейтральным флагом.
Победа Калининой
Ранее эти соперницы уже встречались, и тогда россиянка сумела взять верх над Калининой. Но на этот раз украинская спортсменка в напряженной борьбе сумела довести счет до 1:1 по личным встречам. На это ей понадобились три сета.
Добавим, что призовые на турнире в ОАЭ составляют почти 2,8 млн долларов.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Хард, первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова — 6:3, 5:7, 7:5
Напомним, скоро болельщики из Украины увидят сразу два важных боксерских поединка. Василий Ломаченко сразится с Девином Хейни, а Александр Усик будет противостоять Тайсону Фьюри.