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Украинская теннисистка обыграла россиянку на престижном турнире: как закончился матч

20 февраля 2023 13:33
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Ангелина Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову
Первая ракетка Украины не оставила сопернице шансов в трех сетах
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

На турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) украинка Ангелина Калинина в тяжелом поединке обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову. 

Первая ракетка Украины сломила сопротивление соперницы за три сета, сообщают Новини.LIVE

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В понедельник, 20 февраля, Ангелина Калинина (№33 WTA) провела свой первый поединок в основе турнира WTA 1000 в Дубае. В соперницы 26-летней украинке досталась россиянка Вероника Кудерметова (№11 WTA), которая выступает на первенстве под нейтральным флагом.

Ангелина Калинина

Победа Калининой

Ранее эти соперницы уже встречались, и тогда россиянка сумела взять верх над Калининой. Но на этот раз украинская спортсменка в напряженной борьбе сумела довести счет до 1:1 по личным встречам. На это ей понадобились три сета. 

Добавим, что призовые на турнире в ОАЭ составляют почти 2,8 млн долларов. 

Dubai Duty Free Tennis Championships

Хард, первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова — 6:3, 5:7, 7:5  

Напомним, скоро болельщики из Украины увидят сразу два важных боксерских поединка. Василий Ломаченко сразится с Девином Хейни, а Александр Усик будет противостоять Тайсону Фьюри. 

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