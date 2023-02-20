Ангеліна Калініна здолала росіянку Вероніку Кудерметову

Українська тенісистка здолала росіянку на престижному турнірі: як закінчився матч
На турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) українка Ангеліна Калініна у важкому поєдинку обіграла російську тенісистку Вероніку Кудерметову.
Перша ракетка України зламала опір суперниці за три сети, повідомляють Новини.LIVE.
-
"Аватар: Шлях води" обігнав "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії
-
Японія виділить додаткові кошти для відновлення інфраструктури України: деталі
-
Президент Джо Байден залишив столицю України: деталі
-
Скабеєва заявила, нібито Україна спеціально включила повітряну тривогу під час візиту Байдена: подробиці
-
В англійському футболі знайшли ще один спосіб підтримати Україну
-
Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять Небесної сотні
-
Чарльз III зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії
-
Зеленський із Байденом вшанували пам'ять загиблих героїв: потужні кадри
-
Перетин кордону 2023: чи можуть чоловіки-студенти виїхати на навчання
-
В Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
У понеділок, 20 лютого, Ангеліна Калініна (№33 WTA) провела свій перший поєдинок в основі турніру WTA 1000 у Дубаї. У суперниці 26-річній українці дісталася росіянка Вероніка Кудерметова (№11 WTA), яка виступає на першості під нейтральним прапором.
Перемога Калініної
Раніше ці суперниці вже зустрічалися, і тоді росіянка зуміла взяти гору над Калініною. Але цього разу українська спортсменка у напруженій боротьбі зуміла довести рахунок до 1:1 з особистих зустрічей. На це їй знадобилося три сета.
Додамо, що призові на турнірі в ОАЕ становлять майже 2,8 млн доларів.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Хард, перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) — Вероніка Кудерметова — 6:3, 5:7, 7:5
Нагадаємо, скоро вболівальники з України побачать одразу два важливі боксерські поєдинки. Василь Ломаченко битиметься з Девіном Хейні, а Олександр Усик протистоятиме Тайсону Ф'юрі.