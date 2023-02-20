Ангеліна Калініна здолала росіянку Вероніку Кудерметову

Перша ракетка України не залишила суперниці шансів у трьох сетах

На турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) українка Ангеліна Калініна у важкому поєдинку обіграла російську тенісистку Вероніку Кудерметову.

Перша ракетка України зламала опір суперниці за три сети, повідомляють Новини.LIVE.

У понеділок, 20 лютого, Ангеліна Калініна (№33 WTA) провела свій перший поєдинок в основі турніру WTA 1000 у Дубаї. У суперниці 26-річній українці дісталася росіянка Вероніка Кудерметова (№11 WTA), яка виступає на першості під нейтральним прапором.

Перемога Калініної

Раніше ці суперниці вже зустрічалися, і тоді росіянка зуміла взяти гору над Калініною. Але цього разу українська спортсменка у напруженій боротьбі зуміла довести рахунок до 1:1 з особистих зустрічей. На це їй знадобилося три сета.

Додамо, що призові на турнірі в ОАЕ становлять майже 2,8 млн доларів.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Хард, перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) — Вероніка Кудерметова — 6:3, 5:7, 7:5

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