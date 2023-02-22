Ангеліна Калініна програла у 1/8 турніру WTA 1000 у Дубаї

Перша ракетка України вибула із престижного турніру: деталі
Українська тенісистка Ангеліна Калініна достроково припинила боротьбу на турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).
У поєдинку третього кола українка поступилася суперниці з Чехії, повідомляють Новини.LIVE.
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У середу, 22 лютого, перша ракетка Ангеліна Калініна (№33 WTA) зіграла поєдинок третього кола турніру WTA 1000 у Дубаї. Її суперницею стала Кароліна Плішкова (№18 WTA) із Чехії.
Важкий матч для Калініної
Матч тривав дві години та 45 хвилин. Українка нав'язала суперниці боротьбу, але не зуміла довести поєдинок до перемоги Ангеліна Калініна шість разів подала навиліт, припустилася п'яти подвійних помилок і реалізувала один із чотирьох брейк-поінтів.
Це була вже друга зустріч Калініної та Плішкової. Чеська спортсменка здобула дві перемоги над Українкою. У наступному матчі Кароліна зіграє або з Ігою Свьонтек, або з Людмилою Самсоновою.
Dubai Duty Free Tennis Championships
WTA 1000. Хард
Третє коло
Ангеліна Калініна (Україна) — Кароліна Плішкова (Чехія) — 5:7, 7:6, 2:6
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