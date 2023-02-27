Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг: Калініна вперше потрапила до топ-30 arrow

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг: Калініна вперше потрапила до топ-30

27 лютого 2023 11:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ангеліна Калініна вперше потрапила до топ-30 рейтингу WTA
Українські тенісистки продемонстрували прогрес та добрі результати
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Українські спортсменки покращили власні позиції у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Ангеліна Калініна встановила черговий персональний рекорд, повідомляє офіційний сайт WTA.

Читайте також:

26-річна Ангеліна Калініна залишається першою ракеткою України. Ба більше, спортсменка з Нової Каховки досягла видатного прогресу і вперше у своїй професійній кар'єрі піднялася до топ-30 рейтингу WTA.

Ангеліна Калініна

Найгірша позиція у колишньої півфіналістки "Вімблдону" Еліни Світоліної. Тривала пауза в кар'єрі призвела до того, що колишня перша ракетка України опинилася у найгіршому становищі з усіх тенісисток України.

Окремо слід відзначити прогрес Марти Костюк, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської. А ось перша десятка найкращих тенісисток світу не зазнала змін.

Рейтинг WTA (перша десятка)

  1. Іга Свєнтек (Польща) — 10585
  2. Аріна Соболенко — 6100
  3. Джессіка Пегула (США) — 5495
  4. Онс Жабер (Туніс) — 4921
  5. Каролін Гарсія (Франція) — 4835
  6. Корі Гауф (США) — 4251
  7. Марія Саккарі (Греція) — 3451
  8. Дар'я Косаткіна — 3375
  9. Белінда Бенчіч (Швейцарія) — 3360
  10. Олена Рибакіна (Казахстан) — 2935

Практично всі українські тенісистки зуміли покращити свої позиції у рейтингу порівняно з минулим періодом.

29 (33). Ангеліна Калініна (Україна) — 1422

52 (55). Марта Костюк (Україна) — 1020

84 (84). Катерина Байндль (Україна) — 748

98 (100). Леся Цуренко (Україна) — 670

103 (122). Даяна Ястремська (Україна) — 641

157 (159). Дар'я Снігур (Україна) — 411

262 (280). Катерина Завацька (Україна) — 252

288 (283). Катерина Володько (Україна) — 213

508 (510). Еліна Світоліна (Україна) — 80

Нагадаємо, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" значно поступився вдома "ПСЖ". Чинні чемпіони відірвалися від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розповів, за якої умови Михайло Мудрик може повернутися з "Челсі" до донецького клубу.

ФІФА пішла на несподіваний крок у рамках популяризації спорту. Новим глобальним послом організації стала відома бразильська супермодель Адріана Ліма.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

12:38 Біткоїн втрачає у вартості: яка зараз ситуація на цифровому ринку

12:36 ​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

12:36 Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59

12:32 На Львівщині затримали інспекторку митного поста "Яворів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 Китай прокоментував можливу зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

12:23 НБУ змінив обсяги продажу валюти для підтримки курсу гривні: що відомо

12:22 Марченко привітав Одещину з днем народження: цікаві факти про регіон

12:21 Відомий тренер порівняв Андрія Шевченка та Михайла Мудрика: кому віддав перевагу

12:18 Масове вручення повісток: чи можуть мобілізувати з хворобами серця

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

Новина з відео

11:41 Корегували ракетні удари рф: СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу фсб

Новина з відео

11:07 Докфільм Комарова про війну в Україні має рекордні показники в YouTube: які саме

Новина з відео

10:32 ФСБ стверджує, що спіймала у Севастополі "українських шпигунів": деталі

Новина з відео

09:58 ​​​​​​​Великого наступу на Луганщині не буде: Гайдай пояснив тактику окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:13 В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни

Ексклюзив

19:45 Оповита туманом: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:30 Зеленський підписав три укази про нові санкції проти росії

Новина з відео

18:26 ДТП у росії: на федеральній трасі М-11 у Новгородській області зіткнулися 32 автомобілі

Новина з відео

18:19 США попередили Китай про "реальні наслідки" у разі надання росії військової допомоги

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Актуальне по темі

None 27 Лютий 12:42

Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

None 27 Лютий 12:44

Біткоїн втрачає у вартості: яка зараз ситуація на цифровому ринку

None 27 Лютий 12:36

​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

None 27 Лютий 12:36

Корабельна аварія біля берегів Італії: кількість загиблих мігрантів зросла до 59

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB