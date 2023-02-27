Ангеліна Калініна вперше потрапила до топ-30 рейтингу WTA

Українські тенісистки продемонстрували прогрес та добрі результати

Українські спортсменки покращили власні позиції у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Ангеліна Калініна встановила черговий персональний рекорд, повідомляє офіційний сайт WTA.

26-річна Ангеліна Калініна залишається першою ракеткою України. Ба більше, спортсменка з Нової Каховки досягла видатного прогресу і вперше у своїй професійній кар'єрі піднялася до топ-30 рейтингу WTA.

Найгірша позиція у колишньої півфіналістки "Вімблдону" Еліни Світоліної. Тривала пауза в кар'єрі призвела до того, що колишня перша ракетка України опинилася у найгіршому становищі з усіх тенісисток України.

Окремо слід відзначити прогрес Марти Костюк, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської. А ось перша десятка найкращих тенісисток світу не зазнала змін.

Рейтинг WTA (перша десятка)

Іга Свєнтек (Польща) — 10585 Аріна Соболенко — 6100 Джессіка Пегула (США) — 5495 Онс Жабер (Туніс) — 4921 Каролін Гарсія (Франція) — 4835 Корі Гауф (США) — 4251 Марія Саккарі (Греція) — 3451 Дар'я Косаткіна — 3375 Белінда Бенчіч (Швейцарія) — 3360 Олена Рибакіна (Казахстан) — 2935

Практично всі українські тенісистки зуміли покращити свої позиції у рейтингу порівняно з минулим періодом.

29 (33). Ангеліна Калініна (Україна) — 1422

52 (55). Марта Костюк (Україна) — 1020

84 (84). Катерина Байндль (Україна) — 748

98 (100). Леся Цуренко (Україна) — 670

103 (122). Даяна Ястремська (Україна) — 641

157 (159). Дар'я Снігур (Україна) — 411

262 (280). Катерина Завацька (Україна) — 252

288 (283). Катерина Володько (Україна) — 213

508 (510). Еліна Світоліна (Україна) — 80

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