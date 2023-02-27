Ангеліна Калініна вперше потрапила до топ-30 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг: Калініна вперше потрапила до топ-30
Українські спортсменки покращили власні позиції у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Ангеліна Калініна встановила черговий персональний рекорд, повідомляє офіційний сайт WTA.
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26-річна Ангеліна Калініна залишається першою ракеткою України. Ба більше, спортсменка з Нової Каховки досягла видатного прогресу і вперше у своїй професійній кар'єрі піднялася до топ-30 рейтингу WTA.
Найгірша позиція у колишньої півфіналістки "Вімблдону" Еліни Світоліної. Тривала пауза в кар'єрі призвела до того, що колишня перша ракетка України опинилася у найгіршому становищі з усіх тенісисток України.
Окремо слід відзначити прогрес Марти Костюк, Лесі Цуренко та Даяни Ястремської. А ось перша десятка найкращих тенісисток світу не зазнала змін.
Рейтинг WTA (перша десятка)
- Іга Свєнтек (Польща) — 10585
- Аріна Соболенко — 6100
- Джессіка Пегула (США) — 5495
- Онс Жабер (Туніс) — 4921
- Каролін Гарсія (Франція) — 4835
- Корі Гауф (США) — 4251
- Марія Саккарі (Греція) — 3451
- Дар'я Косаткіна — 3375
- Белінда Бенчіч (Швейцарія) — 3360
- Олена Рибакіна (Казахстан) — 2935
Практично всі українські тенісистки зуміли покращити свої позиції у рейтингу порівняно з минулим періодом.
29 (33). Ангеліна Калініна (Україна) — 1422
52 (55). Марта Костюк (Україна) — 1020
84 (84). Катерина Байндль (Україна) — 748
98 (100). Леся Цуренко (Україна) — 670
103 (122). Даяна Ястремська (Україна) — 641
157 (159). Дар'я Снігур (Україна) — 411
262 (280). Катерина Завацька (Україна) — 252
288 (283). Катерина Володько (Україна) — 213
508 (510). Еліна Світоліна (Україна) — 80
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