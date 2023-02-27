Рафінья з Барселони отримав травму через холодильник

Бразилець дав волю емоціям, і це для нього погано закінчилося

Бразильський футболіст "Барселони" Рафінья зазнав травми, яка заважає йому демонструвати футбол високого рівня.

Форвард пошкодив коліно за межами футбольного поля, повідомляє The Sun.

Інцидент стався під час нещодавнього матчу 1/16 Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед". У поєдинку з англійською командою 26-річний Рафінья забив гол і зробив результативну передачу, але головний тренер Хаві замінив його на 82-й хвилині.

Бразилець розсердився і зігнав злість спочатку на сидінні лави запасних, на якому сидів Маркос Алонсо, а потім і на переносному холодильнику для напоїв.

Удар Долі

Рафінья вдарив контейнер і одразу ж пошкодував про це. Він відчув гострий біль, і невдовзі медики діагностували бразильцеві пошкодження коліна. Травма виявилася не надто серйозною, але Рафінья не зміг вийти в основному складі "Барселони" на наступний матч у чемпіонаті Іспанії з "Кадісом".

Футболіст повернувся у стартовий склад на матч у відповідь проти "Юнайтед", але не зміг повторити свій героїзм у першому матчі. Минулими вихідними Рафінья знову опинився на лаві запасних у матчі в Ла Ліги проти "Альмерії", в якому "Барса" несподівано програла з рахунком 0:1.

У сезоні 2022/2023 Рафінья забив сім разів і додав дев'ять результативних передач у 34 іграх у всіх турнірах. Він розпочинав у запасі 14 поєдинків.

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