Рафінья з Барселони отримав травму через холодильник

Футболіст "Барселони" отримав курйозну травму: у всьому винен холодильник
Бразильський футболіст "Барселони" Рафінья зазнав травми, яка заважає йому демонструвати футбол високого рівня.
Форвард пошкодив коліно за межами футбольного поля, повідомляє The Sun.
-
Росія припинила постачання нафти до Польщі: що відомо
-
Кораблі рф бояться підходити до Одеси: Неїжпапа про роботу ВМС ЗСУ
-
Франція проспонсує підготовку українських спортсменів до Олімпіади-2024
-
Відправляли поштою за кордон старовинні монети: на Київщині викрили подружжя контрабандистів
-
Загальна мобілізація в Україні: повістки будуть вручати всюди
-
Без Елтона Джона, Spice Girls та Гаррі Стайлса: коронація Чарльза III йде не за планом
-
На кордоні затримали 21-річного "пенсіонера", який намагався втекти від мобілізації
-
Шлюб через "Дію": які ДРАЦСи Одещини приймають заявки по-новому
-
Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці
-
У "Челсі" визначились із кандидатурою нового тренера: гарний шанс для Мудрика
Інцидент стався під час нещодавнього матчу 1/16 Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед". У поєдинку з англійською командою 26-річний Рафінья забив гол і зробив результативну передачу, але головний тренер Хаві замінив його на 82-й хвилині.
Бразилець розсердився і зігнав злість спочатку на сидінні лави запасних, на якому сидів Маркос Алонсо, а потім і на переносному холодильнику для напоїв.
Удар Долі
Рафінья вдарив контейнер і одразу ж пошкодував про це. Він відчув гострий біль, і невдовзі медики діагностували бразильцеві пошкодження коліна. Травма виявилася не надто серйозною, але Рафінья не зміг вийти в основному складі "Барселони" на наступний матч у чемпіонаті Іспанії з "Кадісом".
Футболіст повернувся у стартовий склад на матч у відповідь проти "Юнайтед", але не зміг повторити свій героїзм у першому матчі. Минулими вихідними Рафінья знову опинився на лаві запасних у матчі в Ла Ліги проти "Альмерії", в якому "Барса" несподівано програла з рахунком 0:1.
У сезоні 2022/2023 Рафінья забив сім разів і додав дев'ять результативних передач у 34 іграх у всіх турнірах. Він розпочинав у запасі 14 поєдинків.
Нагадаємо, в рамках 25-го туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" значно поступився вдома "ПСЖ". Чинні чемпіони відірвалися від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.
ФІФА пішла на несподіваний крок у рамках популяризації спорту. Новим глобальним послом організації стала відома бразильська супермодель Адріана Ліма.
Колишній головний тренер "Челсі" Аврам Грант поділився думкою про двох українських футболістів. Ізраїльський фахівець порівняв Михайла Мудрика з Андрієм Шевченком.