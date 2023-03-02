Марсель Руслана Малиновского выбыл из Кубка Франции в серии пенальти

Украинский полузащитник запомнился ударом в перекладину

Французский "Марсель" в драматическом поединке уступил скромному "Аннеси" в четвертьфинале Кубка Франции. Руслан Малиновский провел на поле 67 минут.

"Олимпик" неудачно сыграл дома на "Велодроме" против номинально более слабого соперника, сообщают Новини.LIVE.

Малиновский сыграл 67 минут

Вечером в среду, первого марта, состоялся матч 1/4 Кубка Франции, в котором "Марсель" принял на "Велодроме" Аннеси. Гости занимают десятое место в Лиге 2, а потому считались аутсайдером поединка. В прошлом раунде турнира "Марсель" выбыл "ПСЖ", эксперты прогнозировали очередную победу "Олимпика".

Руслан Малиновский вышел в основном составе "Марселя" и уже на четвертой минуте отметился неточным ударом. В середине тайма хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару Верету. Вскоре украинский полузащитник мог забить второй гол, но со штрафного пробил в перекладину.

"Марсель" активно начал и второй тайм, создал ряд моментов у чужих ворот, но пропустил после контратаки гостей. Через несколько минут "Олимпик" пропустил еще один мяч после углового у своих ворот.

Такое развитие событий дезориентировало "Марсель", но команда сумела отыграться. Сначала рефери назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой в штрафной "Аннеси". Кальен отбил одиннадцатиметровый удар в исполнении Алексиса Санчеса. Но незадолго до финального свистка дебютант матча Франсуа Режи красивым ударом принес "Марселю" ничью.

"Аннеси" выиграл уже вторую серию пенальти в этом розыгрыше Кубка Франции. Счет 7:6 в пользу команды из Лиги 2, в составе "Марселя" одиннадцатиметровые удары не реализовали Нуну Тавареш и Леонардо Балерди. В полуфинал Кубка Франции, помимо Аннеси, пробились Лион, Тулуза и Нант.

Статистика матча

Кубок Франции, 1/4 финала

Марсель — Аннеси — 2:2 (по пенальти 6:7)

Голы: Верету, 29, Режи, 90+6 — Дион, 53, Муанга, 59

Нереализованный пенальти: Алексис, 85 ("Марсель") — голкипер

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