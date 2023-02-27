Руслан Маліновський отримав одну з найгірших оцінок за матч із ПСЖ

Українець зіграв один із найгірших матчів за "Марсель"

Французький "Марсель" провалив матч проти "ПСЖ" та був розгромлений з рахунком 0:3. Підопічні Ігора Тудора здобули досить низькі оцінки за поєдинок 25 туру Ліги 1.

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Домашнє фіаско "Марселя"

"Марсель" втратив шанс обіграти "ПСЖ" вдруге за місяць (перший був у Кубку Франції - Ред.) і впритул наблизитися до лідера в турнірній таблиці.

Дубль Кіліана Мбаппе, гол та дві результативні передачі Ліонеля Мессі визначили переможця цього протистояння. Господарям поля майже нічого не вдалося створити в атаці, і підопічні Ігора Тудора після матчу залишали поле з опущеними головами.

Як зіграв Малиновський?

Не дивно, що гравці Марселя отримали за цей матч досить низькі бали від авторитетного аналітичного порталу WhoScored. Найкращими у складі "Олімпіка" були визнані Маттео Гендузі та Алексіс Санчеса. Обидва футболісти отримали оцінку 6,7. Руслан Малиновський провів один із найгірших матчів з моменту переходу у французьку команду. Він отримав оцінку 6,2.

Найкращим футболістом матчу "Марсель" - "ПСЖ" став Ліонель Мессі. Він отримав оцінку 9,5. Партнер аргентинця по атаці Кіліан Мбаппе ненабагато відстав - його гру оцінили оцінкою 9,3.

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