Руслан Малиновский получил худших оценок за матч с ПСЖ

Украинец сыграл один из худших матчей за "Марсель"

Французский "Марсель" провалил матч против "ПСЖ" и был разгромлен со счетом 0:3. Подопечные Игора Тудора получили достаточно низкие оценки за поединок 25 тура Лиги 1.

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Домашнее фиаско "Марселя"

"Марсель" упустил шанс обыграть "ПСЖ" во второй раз за месяц (первый был в Кубке Франции — Ред.) и вплотную приблизиться к лидеру в турнирной таблице.

Дубль Килиана Мбаппе, гол и две результативные передачи Лионеля Месси предопределили победителя этого противостояния. Хозяевам поля почти ничего не удалось создать в атаке, и подопечные Игора Тудора после матча покидали поле с низко опущенными головами.

Как сыграл Малиновский?

Неудивительно, что игроки "Марселя" получили за этот матч достаточно низкие баллы от авторитетного аналитического портала WhoScored. Лучшими в составе "Олимпика" были признаны Маттео Гендузи и Алексис Санчеса. Оба футболиста получили оценку 6,7. Руслан Малиновский провел один из худших матчей с момента перехода во французскую команду. Он получил оценку 6,2.

Лучшим футболистом матча "Марсель" — "ПСЖ" стал Лионель Месси. Он получил оценку 9,5. Партнер аргентинца по атаке Килиан Мбаппе ненамного отстал — его игру оценили оценкой 9,3.

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