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Один из худших в составе "Марселя": известная оценка Малиновского за матч против "ПСЖ"

27 февраля 2023 18:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Руслан Малиновский получил худших оценок за матч с ПСЖ
Украинец сыграл один из худших матчей за "Марсель"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Французский "Марсель" провалил матч против "ПСЖ" и был разгромлен со счетом 0:3. Подопечные Игора Тудора получили достаточно низкие оценки за поединок 25 тура Лиги 1. 

Руслан Малиновский не нанес ни одного удара по воротам Джанлуиджи Доннаруммы, напоминают Новини.LIVE

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"Марсель" упустил шанс обыграть "ПСЖ" во второй раз за месяц (первый был в Кубке Франции — Ред.) и вплотную приблизиться к лидеру в турнирной таблице. 

 

Дубль Килиана Мбаппе, гол и две результативные передачи Лионеля Месси предопределили победителя этого противостояния. Хозяевам поля почти ничего не удалось создать в атаке, и подопечные Игора Тудора после матча покидали поле с низко опущенными головами. 

Как сыграл Малиновский?

Неудивительно, что игроки "Марселя" получили за этот матч достаточно низкие баллы от авторитетного аналитического портала WhoScored. Лучшими в составе "Олимпика" были признаны Маттео Гендузи и Алексис Санчеса. Оба футболиста получили оценку 6,7. Руслан Малиновский провел один из худших матчей с момента перехода во французскую команду. Он получил оценку 6,2. 

Марсель — ПСЖ

Лучшим футболистом матча "Марсель" — "ПСЖ" стал Лионель Месси. Он получил оценку 9,5. Партнер аргентинца по атаке Килиан Мбаппе ненамного отстал — его игру оценили оценкой 9,3. 

Напомним, футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

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