Эль Класико — лидер Барселоны не сыграет с Реалом

У каталонцев почти не осталось игроков группы атаки перед "Эль Класико"

Каталонская "Барселона" потеряла еще одного важного футболиста накануне полуфинала Кубка Испании против "Реала". "Сине-гранатовые" отправятся в Мадрид без Роберта Левандовского.

Польский бомбардир травмировал бедро и пропустит две недели, сообщает Marca.

Новая потеря "Барселоны"

34-летний Роберт Левандовский не поможет "Барселоне" в первом полуфинале Кубка Короля, который состоится в четверг, второго марта. Польский форвард повредил мышцы бедра и выбыл из строя на две недели.

Левандовский является лидером атак "Барселоны" даже несмотря на то, что его статистика продолжает снижаться.

Влияние Левандовского на атаки каталонцев:

до Кубка Мира в Катаре — 13 голов в 14 матчах Ла Лиги;

после ЧМ-2022: два гола в шести матчах Ла Лиги.

Потеря ведущего бомбардира прибавит главному тренеру команды Хави Эрнандесу головной боли. Кадровые проблемы стали причиной того, что "Барселона" потерпела два поражения подряд. Одно из них произошло в рамках чемпионата Испании, где каталонцы не знали поражений с октября 2022 года.

Проблемы "Барселоны":

травмы Педри, Левандовского и Дембеле;

дисквалификация Гави и главного тренера на следующий матч Ла Лиги;

судебное дело о выплатах арбитрам.

На важнейший поединок сезона "Барселона" осталась только с двумя форвардами. И если с Ферраном Торресом все в порядке, не считая низкой результативности, то Рафинья недавно получил травму за пределами футбольного поля.

Напомним, футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля.

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