Эль Класико — лидер Барселоны не сыграет с Реалом

Лидер "Барселоны" пропустит важную игру против мадридского "Реала": о ком идет речь
Каталонская "Барселона" потеряла еще одного важного футболиста накануне полуфинала Кубка Испании против "Реала". "Сине-гранатовые" отправятся в Мадрид без Роберта Левандовского.
Польский бомбардир травмировал бедро и пропустит две недели, сообщает Marca.
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Новая потеря "Барселоны"
34-летний Роберт Левандовский не поможет "Барселоне" в первом полуфинале Кубка Короля, который состоится в четверг, второго марта. Польский форвард повредил мышцы бедра и выбыл из строя на две недели.
Левандовский является лидером атак "Барселоны" даже несмотря на то, что его статистика продолжает снижаться.
Влияние Левандовского на атаки каталонцев:
- до Кубка Мира в Катаре — 13 голов в 14 матчах Ла Лиги;
- после ЧМ-2022: два гола в шести матчах Ла Лиги.
Потеря ведущего бомбардира прибавит главному тренеру команды Хави Эрнандесу головной боли. Кадровые проблемы стали причиной того, что "Барселона" потерпела два поражения подряд. Одно из них произошло в рамках чемпионата Испании, где каталонцы не знали поражений с октября 2022 года.
Проблемы "Барселоны":
- травмы Педри, Левандовского и Дембеле;
- дисквалификация Гави и главного тренера на следующий матч Ла Лиги;
- судебное дело о выплатах арбитрам.
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