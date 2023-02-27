Ель Класіко — лідер Барселони не зіграє з Реалом

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Лідер "Барселони" пропустить важливу гру проти мадридського "Реала": про кого йдеться

27 лютого 2023 16:56
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
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У каталонців майже не залишилося гравців групи атаки перед "Ель Класіко"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Каталонська "Барселона" втратила ще одного важливого футболіста напередодні півфіналу Кубка Іспанії проти "Реала". "Синьо-гранатові" вирушать до Мадриду без Роберта Левандовського.

Польський бомбардир травмував стегно та пропустить два тижні, повідомляє Marca.

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34-річний Роберт Левандовський не допоможе "Барселоні" у першому півфіналі Кубка Короля, який відбудеться у четвер, другого березня. Польський форвард пошкодив м'язи стегна та вибув з ладу на два тижні.

Роберт Левандовський

Левандовський є лідером атак "Барселони" навіть попри те, що його статистика продовжує знижуватися.

Вплив Левандовського на атаки каталонців:

  • до Кубка Світу в Катарі — 13 голів у 14 матчах Ла-Ліги;
  • після ЧС-2022 — два голи у шести матчах Ла-Ліги.

Втрата провідного бомбардира додасть головному тренеру команди Хаві Ернандес головного болю. Кадрові проблеми стали причиною того, що "Барселона" зазнала двох поразок поспіль. Одна з них сталася в рамках чемпіонату Іспанії, де каталонці не знали поразок із жовтня 2022 року.

Проблеми "Барселони":

  • травми Педрі, Левандовського та Дембеле;
  • дискваліфікація Гаві та головного тренера на наступний матч Ла-Ліги;
  • судова справа про виплати арбітрам.

На найважливіший поєдинок сезону "Барселона" залишилася лише з двома форвардами. І якщо з Ферраном Торресом все гаразд, крім низької результативності, то Рафінья нещодавно отримав травму поза межами футбольного поля.

Нагадаємо, футболіст "Барселони" Рафінья отримав курйозну травму. Інцидент стався за межами поля.

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